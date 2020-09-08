8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детское "Евровидение-2020" пройдет в онлайн-формате. Об этом рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Детский конкурс песни "Евровидение-2020" состоится в новом формате. В связи с эпидемической обстановкой в мире международный форум пройдет в форме стрима. Чтобы защитить здоровье артистов и гарантировать их участие, конкурс пройдет в безопасном формате, все песни делегатов будут представлены в студии каждой страны-участницы, - говорится в официальном сообщении ЕВС. Скоро компании-вещатели получат подробные инструкции, как подготовить видео своего артиста в новых условиях", - отметили в эфире "Беларусь 1".

Свое участие в песенном конкурсе подтвердили 13 стран, в том числе Беларусь. В связи с заявлением ЕВС, формат участия Белтелерадиокомпании будет определен в ближайшее время.-0-