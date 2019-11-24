Детское "Евровидение" может вновь вернуться в Беларусь - итальянский журналист

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Итальянский журналист Алессандро Банти в общении с корреспондентом БЕЛТА высказал мнение, что детский конкурс песни "Евровидение" может вновь вернуться в Беларусь.

"Я думаю, что в финале детского "Евровидения" будет большая конкуренция. Но, вместе с тем у Беларуси есть все шансы на победу", - отметил Алессандро Банти.

Журналист приезжал в Минск для освещения детского "Евровидения-2018". "Я думаю, что этот конкурс вновь может вернуться в Беларусь", - отметил он. При этом Алессандро добавил, что ему очень понравилась страна и сами белорусы, которые отличаются радушием и гостеприимством.

Финал детского конкурса песни "Евровидение-2019" состоится сегодня. Шоу стартует в 18.00 по минскому времени. В этом году конкурс объединил исполнителей из 19 стран. Право открыть шоу выпало представителю Австралии - Джордану Энтони, 19-ый номер у Дарьи Врачевич из Сербии. Елизавета Мисникова выйдет на сцену под седьмым номером и исполнит песню "Пепельный".

Слоган конкурса этого года - "Поделись радостью".-0-