Детское "Евровидение" открылось в Минске

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" прошла в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Церемония традиционно стартовала с красной ковровой дорожки, по которой прошли все 20 делегаций стран-участниц. Это первая встреча всех конкурсантов, которые смогли презентовать себя и свою команду. Сразу после приветственного дефиле участники поднялись на сцену, чтобы загадать желание.
В открытии приняли участие более 300 человек. Беларусь на международном детском конкурсе представляет Даниэль Ястремский.
Национальный выставочный центр "БелЭкспо" трансформировался в большую мультимедийную площадку. Одним из самых ярких элементов церемонии открытия - 3D Mapping Show, которое включает разные жанры сценического искусства: танец, фольклорную музыку в современной обработке, компьютерную графику и свето-проекционное 3D-шоу.
Детское "Евровидение-2018" в Минске поставило рекорд по количеству участников. Два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу.
В телеэфире торжественную церемонию открытия смогут увидеть не только белорусские зрители, но и поклонники детского "Евровидения" во всех странах Европы, а также в Австралии. Белтелерадиокомпания будет вести запись церемонии и обеспечит трансляцией всех желающих вещателей - членов ЕВС. Каналы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут телеверсию сразу после "Панорамы". Также ее можно будет увидеть на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by.
Финал международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-
Фото Геннадия Жинкова
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