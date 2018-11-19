Детское "Евровидение" открылось в Минске

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" прошла в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония традиционно стартовала с красной ковровой дорожки, по которой прошли все 20 делегаций стран-участниц. Это первая встреча всех конкурсантов, которые смогли презентовать себя и свою команду. Сразу после приветственного дефиле участники поднялись на сцену, чтобы загадать желание.

В открытии приняли участие более 300 человек. Беларусь на международном детском конкурсе представляет Даниэль Ястремский.

Даниэль Ястремский на детском "Евровидении" выступит под номером 8 Откроет шоу участница из Украины Дарина Красновецкая с песней "Скажи любовь". Последняя композиция - "Какой я хочу быть" - прозвучит в исполнении представительницы Польши Роксаны Венгель.

Национальный выставочный центр "БелЭкспо" трансформировался в большую мультимедийную площадку. Одним из самых ярких элементов церемонии открытия - 3D Mapping Show, которое включает разные жанры сценического искусства: танец, фольклорную музыку в современной обработке, компьютерную графику и свето-проекционное 3D-шоу.

Детское "Евровидение-2018" в Минске поставило рекорд по количеству участников. Два десятка исполнителей в этом формате не соревновались еще ни разу.

В телеэфире торжественную церемонию открытия смогут увидеть не только белорусские зрители, но и поклонники детского "Евровидения" во всех странах Европы, а также в Австралии. Белтелерадиокомпания будет вести запись церемонии и обеспечит трансляцией всех желающих вещателей - членов ЕВС. Каналы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут телеверсию сразу после "Панорамы". Также ее можно будет увидеть на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by.

Финал международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-

Участников детского "Евровидения-2018" познакомят с традициями белорусской культуры Помимо традиционных мероприятий - записей визиток, репетиций, телевизионных съемок и пресс-конференций - участников детского конкурса песни ожидает насыщенная экскурсионная программа.

Фото Геннадия Жинкова