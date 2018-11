Дэвид Хокни стал самым дорогим современным художником

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картину 81-летнего британского художника Дэвида Хокни "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $90,3 млн. Таким образом, Дэвид Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих, сообщает ВВС.

David Hockney's 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' makes a splash and sets a new #WorldAuctionRecord for a living artist, receiving $90,312,500 at auction https://t.co/TiyinVRCAs pic.twitter.com/1z7RRpEpPs