Дэвид Хокни стал самым дорогим современным художником

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картину 81-летнего британского художника Дэвида Хокни "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $90,3 млн. Таким образом, Дэвид Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих, сообщает ВВС.

David Hockney's 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' makes a splash and sets a new #WorldAuctionRecord for a living artist, receiving $90,312,500 at auction https://t.co/TiyinVRCAs pic.twitter.com/1z7RRpEpPs — Christie's (@ChristiesInc) 16 ноября 2018 г.

Ранее титул самого дорогого художника был у 63-летнего американца Джеффа Кунса, чья "Собака из воздушных шаров (оранжевая)" была продана на аукционе Christie's в 2013 году за $58 млн.

"Собака из воздушных шаров (оранжевая)" Джеффа Кунса. Фото AFP

Сопредседатель департамента послевоенного и современного искусства Christie's Алекс Роттер назвал "Бассейн с двумя фигурами" одним из величайших шедевров современной эпохи. "Это одна из тех уникальных ситуаций, когда все - критики, историки и представители рынка - соглашаются, что это картина, которую выбрали бы 9 человек из 10", - сказал он.

Дэвид Хокни - один из наиболее значимых художников XX века и один из ключевых представителей британского поп-арта 1960-х годов. Его картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" была написана в 1972 году. Сюжет картины появился в 1971 году после того, как художник на полу своей лондонской студии сопоставил две фотографии. "На одной был человек, плывущий под водой, и, следовательно, довольно искаженный, а на второй - мальчик, который смотрел на что-то на земле. Идея нарисовать две фигуры в разных стилях мне так понравилась, что я незамедлительно принялся за работу", - приводятся воспоминания Дэвида Хокни на сайте Christie's.-0-