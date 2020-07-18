Дипломы Союзного государства вручили деятелям культуры на "Славянском базаре в Витебске"

18 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На "Славянском базаре" прошел концерт Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом концерта Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота пожелал зрителям получить яркие и незабываемые эмоции. "Тем, кто не смог приехать в Витебск, советую не огорчаться и запланировать поездку на следующий год. Встреча будет долгожданной, но от этого не менее радостной", - отметил он.

Затем прошла церемония награждения дипломами Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идеи дружбы народов Беларуси и России. За большой творческий вклад в укрепление белорусско-российских связей награды удостоен руководитель оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" (Россия) Сергей Жилин. Коллектив мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" награжден за реставрацию и музеефикацию сооружений Брестской крепости при поддержке Союзного государства. Свой диплом за активное исследование белорусско-российских литературных связей получили сотрудники музея Максима Богдановича. За участие в проекте Союзного государства по созданию Ржевского мемориала советскому солдату и проведение мероприятий к 75-летию Великой Победы наградили директора Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Россия) Александра Школьника. Он не смог приехать, награду вручат в ближайшее время.

После официальной церемонии в Летнем амфитеатре стартовал концерт "Союзное государство приглашает…" с участием звезд кино, телевидения и театра.

Вечер прошел под аккомпанемент оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз", которым руководит народный артист России Сергей Жилин. Он вышел на сцену один и рассказал, что коллектив сегодня целый день репетировал. "За два часа до концерта объявил перерыв, чтобы музыканты могли хотя бы немного познакомиться с вашим замечательным Витебском. Но еще не все вернулись, поэтому какое-то время придется побывать в таком составе", - пошутил Сергей Жилин и исполнил музыкальную партию соло. Через пару минут свои места заняли все участники оркестра.

Этим вечером на сцену выходили артисты, победители талант-шоу, исполнители из Беларуси и России. Звучали песни из классических советских фильмов, композиции, посвященные белорусским городам и Москве. Свое тепло зрителям дарили Дмитрий Певцов, Евгений Дятлов, Алена Ланская, Ирина Братис, Сергей Волчков, Алиса Голомысова и другие.-0-