Директор "Славянского базара": фестиваль пройдет в современном формате

Глеб Лапицкий. Фото из архива
Новости темы "Славянский базар в Витебске-2020"
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет в современном формате, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.
"Фестиваль пройдет в современном формате. Все закрытые залы в этом году будут работать только на улице в форме перформансов. Вся наша программа состоится на больших открытых площадках", - сказал Глеб Лапицкий.
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