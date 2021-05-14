14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директором фольклорной группы "Купалинка" назначен Александр Петрович, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Сегодня министр культуры Анатолий Маркевич представил заслуженному коллективу Республики Беларусь фольклорной группе "Купалинка" Белорусской государственной филармонии нового директора. Им стал Александр Петрович, который на протяжении последних лет возглавлял Национальный академический Большой театр оперы и балета.

"Самобытное творчество "Купалинки" получило широкое признание на родине и в странах зарубежья. В течение своей полувековой истории коллектив чтит традиции и обычаи белорусского народа, расширяет границы исполнительского мастерства на профессиональной сцене", - отметили в министерстве.

Анатолий Маркевич подчеркнул, что новый руководитель должен уделить приоритетное внимание расширению концертной деятельности, прилагать усилия к расширению зарубежной и региональной гастрольной географии, а также поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе.

"Александр Петрович имеет хороший опыт творческой работы. Профессиональные качества нового руководителя позволят ему продолжить добрые традиции творческого коллектива", - уверены в министерстве.-0-