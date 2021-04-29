Директором историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" назначен Дмитрий Ященко

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директором Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" назначен Дмитрий Ященко, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Сегодня министр культуры Анатолий Маркевич представил коллективу государственного учреждения нового директора. Ранее Дмитрий Ященко занимал пост главного редактора газеты "Нясвіжскія навіны".

Анатолий Маркевич акцентировал внимание на том, что в рамках проводимых мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи и укреплению белорусской государственности перед коллективом учреждения поставлены серьезные задачи по дальнейшему развитию объектов музея-заповедника, созданию новых экспозиций, реализации новых проектов, развитию туристического потенциала.

Дворцово-парковый комплекс внесен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, является поистине одним из знаковых мест в стране. После масштабной реконструкции, проведенной при поддержке государства, комплекс стал настоящей жемчужиной туристической жизни республики.

Объект притягивает большое количество туристов, желающих прикоснуться к истории, не только из Беларуси, но и других стран. Ни один туристический маршрут не обходится без посещения этого уникального места. И сегодня, вступая в должность, новый руководитель принимает на себя миссию по сохранению и приумножению достигнутых результатов, дальнейшему развитию замкового комплекса как визитной карточки страны.-0-