Директору Третьяковской галереи вручен орден Франциска Скорины

20 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой вручен орден Франциска Скорины. Торжественная церемония вручения награды состоялась сегодня в Москве в посольстве Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

В соответствии с указом Президента Беларуси этой высокой награды Зельфира Трегулова удостоена за особые заслуги и значительный успехи в деле укрепления и развития белорусско-российских культурных связей.

Вручая орден, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что в должности руководителя Третьяковской галереей Зельфира Трегулова инициировала серию совместных с Беларусью проектов в культурной сфере. "Это взаимное проникновение искусства, потому что история наших народов, Беларуси и России, переплеталась веками, мы многое заимствовали друг у друга", - сказал он.

В свою очередь директор Третьяковки подчеркнула, что ни одна громкая выставка в галерее, организованная за последние годы, не проходила без активного участия Беларуси.

В посольстве напомнили, что Третьяковская галерея активно сотрудничает с художественными музеями Беларуси, реализуя яркие проекты. К примеру, в 2015 году в Национальном художественном музее Беларуси состоялась выставка "От реализма к импрессионизму…", на которой было представлено около 60 живописных полотен из собрания Государственной Третьяковской галереи, представляющих русскую живопись второй половины XIX - начала ХХ века. В нынешнем году в октябре-ноябре был реализован совместный проект Национального художественного музея Беларуси и Государственной Третьяковской галереи: в Могилеве прошла выставка "Круг Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули". В экспозиции были представлены более 20 произведений художников из круга коллег, друзей и сподвижников Бялыницкого-Бирули. В частности, посетители смогли насладиться одной из известнейших работ Исаака Левитана "Над вечным покоем". А из Третьяковки была привезена ранняя работа Витольда Бялыницкого-Бирули "Из окрестностей Пятигорска", которую в 1892 году купил для своей галереи Павел Третьяков.-0-