Дирижер Большого театра Дмитрий Матвиенко стал абсолютным победителем международного конкурса молодых дирижеров

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дирижировать оперой "Травиата" на сцене Большого театра Беларуси 19 июня будет триумфатор международного конкурса молодых дирижеров имени Николая Малько (Дания) Дмитрий Матвиенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе театра.

Дирижер Большого театра Беларуси Дмитрий Матвиенко стал абсолютным победителем конкурса молодых дирижеров имени Николая Малько, который состоялся 7-12 июня в Копенгагене. Музыкант взял первую премию и приз зрительских симпатий. В финале ему противостояли Хлоя Дюфрейн (Франция) и Линьхань Цюи (Китай).

Как отметили в театре, увидеть и услышать Дмитрия Матвиенко за работой на родной сцене можно 19 июня на опере Джузеппе Верди "Травиата". Главные партии исполнят Елена Золова (Виолетта), Алексей Микутель (Альфред), Владимир Петров (Жермон).

Известный международный конкурс молодых дирижеров проводится в Копенгагене каждые три года, начиная с 1965-го, Симфоническим оркестром Датского радио в память о дирижере Николае Малько (1883-1961). Кандидатам должно быть от 20 до 35 лет.-0-