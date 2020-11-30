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Культура
30 ноября 2020, 08:18

Дистанционный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку пройдет в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива
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30 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дистанционный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку "Подарок для Деда Мороза" начинает Могилевский городской центр культуры и досуга 1 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Участниками конкурса могут стать все желающие, - отметили в администрации учреждения. - Таким образом мы хотим создать праздничное настроение и вовлечь людей в творческую атмосферу создания авторской елочной игрушки".

Для участия необходимо предоставить креативную елочную игрушку в кабинет №2 учреждения культуры не позднее 24 декабря. Для изготовления новогоднего украшения можно использовать картон, плотную цветную бумагу, разнообразные ткани, нити. Допускается использование различных подручных средств. Обязательно должно быть крепление к елочным ветвям. Размер игрушки - не более чем 45 на 25 см. К игрушке нужно приложить небольшую информацию об авторе: ФИО, возраст и контактные данные. Все представленные изделия будут размещены на тематической выставке в холле центра культуры и досуга.

На конкурс не принимаются работы, в которых присутствуют острые металлические детали, игрушки из битого стекла, продуктов питания (крупы, яичная скорлупа), спичек.

"Победителей конкурса определят 25 декабря. Те, кто займут 1-3 места, получат дипломы и памятные подарки, а также возможность сделать фотографию с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Могилевского городского центра культуры и досуга.-0-

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