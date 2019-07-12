Для эстетов и интеллектуалов - День Союзного государства проходит на "Славянском базаре"

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. День Союзного государства (или День дружбы) творческими подарками сегодня радует зрителей и гостей XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает БЕЛТА.

День Союзного государства традиционно складывается из двух блоков: официальных мероприятий и культурных проектов. Первый откроет церемония возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебской области. А затем в Художественном музее пройдет целая серия презентаций выставочных проектов. В дни фестиваля здесь можно будет познакомиться с тонкой, искусной работой мастеров по эмалевой росписи металлических украшений "Ростовская финифть", сравнить разные образы Александра Невского в художественном творчестве. И всего на один день в Витебск привезут реплику Большой императорской короны - организаторы советуют не упустить уникальный шанс увидеть ее.

Пройдет мероприятие в музее-усадьбе "Здравнево" - медиасессия "Союзное государство: как передать культурный код молодежи". В этом году отмечается 175 лет со дня рождения Ильи Репина, и сохранению его культурного наследия, общего культурного пространства Беларуси и России будет посвящена дискуссия.

Также сегодня пройдут первые мероприятия Дней молодежи на фестивале, основным местом действа которых станет площадь Победы. Здесь посоревнуются молодые интеллектуалы со всей страны - опен-эйр включает такие состязания, как командная "Своя игра", "Что? Где? Когда?", "Квадрига". Меломанам нельзя пропустить вечером молодежный фестиваль кавер-бэндов, на который приедут лучшие команды из областей и Минска.

Основой концерта "Союзное государство приглашает", который традиционно венчает программу Дня дружбы, в этом году будет празднование 50-летия творческой деятельности ансамбля "Песняры". Поздравить юбиляров на сцену Летнего амфитеатра выйдут Петр Елфимов, Анатолий Кашепаров, этно-трио "Троица", NAVIBAND, Варвара, группа "Сопрано Турецкого" и другие.

Перед этим согревать эмоциями главную концертную площадку будет своей сольной программой давний друг форума Валерий Леонтьев. Одновременно на сцену концертного зала "Витебск" выйдет Ирина Дорофеева, чья творческая судьба неразрывно связана с фестивалем. После нее здесь же выступит Александр Панайотов.

Поскольку интрига детского конкурса уже разрешилась, фокус внимания смещается на артистов постарше. Вечером состоится волнительный момент жеребьевки участников XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019".

Театралов ждет вечер, наполненный юмором, - драматический театр на Васильевском привез комедию "Женитьба", которую покажет на сцене Национального академического драмтеатра всем известную.

В областной филармонии свой "Фестиваль без границ" - "Сибирский перепляс" в исполнении Государственного Омского русского народного хора.

В "Кукольном квартале" белорусский театр "Лялька" покажет хэппенинг для детей и взрослых "Приручить дракона", философскую притчу "Дюймовочка" и поучительный сказ "Шиш, или Как мужик с царем поссорился".

Не смолкает музыка, не прекращается "народный базар" на фестивальных улицах: мероприятия IV Феста уличного искусства "На семи ветрах" - выступления танцоров, музыкантов, кавер-бэндов, художников, перформеров, театральных актеров, огненный спектакль и многое другое - пройдут у Пушкинского моста и на соседней площади, на улице Толстого, возле центра современного искусства, в парке Фрунзе.

С утра и до вечера звонкими птичьими трелями обозначит себя на карте города улица Пушкина - здесь пройдет международный конкурс мастеров народных художественных ремесел по традиционной свистульке.

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит по 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 16-17 июля.-0-

Бесконечный роман с музыкой - "Славянский базар" открылся Прозвучали знакомые позывные фестиваля - и ставшие уже за эти годы близкими и родными ведущие на трех языках стран - учредительниц форума приветствовали шеститысячный зал и еще более многочисленную телеаудиторию.