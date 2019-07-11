Для юных артистов важно накапливать сценический опыт - Боссон

11 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Для юных артистов важно нарабатывать опыт, учиться с каждым выходом на сцену, а потому стараться выступать на любых площадках и в конкурсах как можно чаще. Такое мнение высказал сегодня на "Звездном часе" с членами международного жюри детского музыкального конкурса "Витебск-2019" его председатель - популярный шведский певец, музыкант и композитор Боссон, передает корреспондент БЕЛТА.

Он признался, что сам начал участвовать в конкурсах довольно поздно (где-то с 18 лет) и первое время не придавал значения своему образу, считая главным критерием вокальные данные. В определенный момент на это упущение внимание артиста обратили члены жюри. "Поэтому опыт очень важен для каждого начинающего исполнителя. Не существует школы, в которой юного певца на 100% научат правильно взаимодействовать с публикой, раскрываться, подавать себя как артиста. Эти навыки можно сформировать только на личном опыте, а для этого нужно как можно чаще выходить на сцену", - считает Боссон.

Оценивая состав нынешних участников детского конкурса "Славянского базара", музыкант акцентировал внимание на их подготовке и таланте, очень высоком творческом потенциале, а также признался, что членам жюри пришлось нелегко при определении победителей. Внимание обращали на все нюансы: вокальные данные, мастерство исполнения, выбранный имидж, умение справиться с волнением, харизму. "Для меня как для председателя жюри очень важно быть справедливым в оценке конкурсантов, в определенный момент пришлось делать выбор из ребят, набравших одинаковое количество баллов. К счастью, у конкурса хороший призовой фонд и достаточно дополнительных призов, чтобы мы смогли отметить всех достойных участников", - подчеркнул он.

Имена победителей конкурса объявят сегодня на гала-концерте. За победу в нем в этом году состязаются представители 21 страны, в том числе впервые из Индии и Ирландии. Выступления участников проходят в концертном зале "Витебск". В составе жюри - именитые музыканты, продюсеры и популярные исполнители из разных стран. Традиционно оценки жюри не озвучиваются.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-