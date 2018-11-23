Для зрителей финала детского "Евровидения-2018" в "Минск-Арене" организуют развлекательные зоны

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрителей финального шоу детского конкурса песни "Евровидение-2018" в "Минск-Арене" организаторы приглашают посетить развлекательные зоны, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"Финальный концерт детского "Евровидения-2018" состоится 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Вместе с тем мы просим зрителей приходить заранее. Ведь в фойе будет организовано множество развлекательных зон, что позволит им окунуться в атмосферу праздника", - сказала Светлана Смолонская-Красковская.

Сегодня на "Минск-Арене" конкурсанты продолжат репетировать общую финальную песню. "Кроме того, проходят вторые репетиции участников. Они расписаны на весь день. Страны на сцене сменяют друг друга каждые полчаса. Для исполнителей это возможность при необходимости внести изменения в свой номер. Накануне вторую репетицию провел и участник от Беларуси Даниэль Ястремский. Дневная и вечерняя генеральные репетиции пройдут в субботу, 24 ноября", - отметила руководитель пресс-службы.

Проголосовать за Даниэля Ястремского на детском "Евровидении-2018" можно 23-25 ноября Зрительское голосование начинается сегодня и продлится до начала грандиозного финального концерта 25 ноября в 18.00. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут.

Она напомнила, что сегодня на официальном сайте детского "Евровидения" откроется зрительское онлайн-голосование. Оно продлится до начала грандиозного финального концерта. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. Результаты зрительского голосования суммируют с результатами, которые выставило национальное жюри от каждой из двадцати стран, участвующих в конкурсе, - и таким образом определится триумфатор.

По правилам, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны, просмотрев видеоролики с выступлениями конкурсантов на официальном сайте форума www.junioreurovision.tv. Поддержать молодых артистов в интернете можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или мобильного телефона.

Во время финального шоу 25 ноября на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши. Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv. Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-