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Дмитрий Астрахан: моя новая картина заставляет задуматься о главном в жизни человека

Культура 06.12.2018 | 16:22
Дмитрий Астрахан. Фото из архива
Дмитрий Астрахан. Фото из архива

Премьера художественной картины "Жизнь после жизни" совместного производства национальной киностудии "Беларусьфильм" и российской кинокомпании "Мавр" состоится сегодня в Минске. Мелодраму с элементами фантастики снял известный режиссер, заслуженный деятель искусств России, лауреат престижных кинопремий "Ника" и "Золотой орел" Дмитрий Астрахан. Накануне премьеры в белорусской столице корреспондент БЕЛТА узнала у режиссера подробности съемочного процесса.

- Дмитрий Хананович, сегодня вечером вы презентуете свой фильм "Жизнь после жизни" белорусскому зрителю и прессе. Как родилась идея картины?

- Идея родилась у Олега Данилова. Я посмотрел сценарий, и он мне очень понравился, а потом впечатлил министерства культуры Беларуси и России. Таким образом сценарий нашего фильма "Жизнь после жизни" стал победителем конкурса кинопроектов, который проводило Министерство культуры Беларуси в 2017 году.

В нашей ленте рассказывается история любви, но необычной. Это мелодрама, но в то же время с элементами фэнтези. Люди, которые по-настоящему любят друг друга, могут быть вместе даже после смерти. Небесная комиссия проводит тщательный отбор тех, чьи чувства искренни, для кого вечность вместе станет наградой, а не наказанием. В поле зрения небесного суда попадают и супруги Нечаевы.

Главные роли исполняют Александр Домогаров, Анна Семенович, Кирилл Сафронов, Татьяна Кабанова, Валерия Кожевникова, а также белорусские актеры Андрей Добровольский, Раиса Сидорчик, Александр Ткаченок, Александр Зеленко, Лариса Маршалова, Андрей Сенькин, Руслан Чернецкий, Алла Волынец и другие. Все мы, естественно, волнуемся и переживаем, как примет зритель наш фильм. Хотя, если судить по предварительным показам, картина смотрится с большим интересом.

- Помнится, вашу предыдущую картину "Любовь без правил" окрестили пособием по счастливой семейной жизни. К каким размышлениям подтолкнет зрителя ваша новая картина?

- Мне кажется, наша история задает вопрос, что главное в жизни человека, особенно в наше время, когда все подчинено успеху, карьере, материальным достижениям. Но в какой-то момент человек задумывается, а это ли главное, кто рядом со мной и в чем вообще смысл жизни, ради чего я живу. Ведь достаток - это, конечно, прекрасно, тем не менее что поставлено во главу угла жизни? И выясняется, что все-таки любовь. В нашем кино присутствует некая фантазия: а что если существует вечная жизнь и предстоит сделать выбор, с кем ее провести.

- Как долго снималась картина?

- Месяца три. В Минске - в августе-сентябре прошлого года. После были съемки в Москве. В нашем фильме зрители увидят крупные декорации необычного города, на изготовление которых ушло много времени. Над их созданием трудился белорусский художник-постановщик Саша Каменец в команде с другими местными ребятами - декораторами и реквизиторами. Была проведена серьезная работа, сделана хорошая компьютерная графика, тоже минскими специалистами. И я надеюсь, что вся эта работа будет по достоинству оценена зрителем.

- А в Минске где конкретно проходили съемки?

- Съемочной площадкой для фильма стала площадь Якуба Коласа, территория у Большого театра оперы и балета Беларуси, несколько кафе и ресторанов, а также павильоны "Беларусьфильма", где была построена крупная декорация и собраны массовки. Самое примечательное, что наконец мы показываем Минск открыто. Хотя нашу ленту мы могли снять и в любом российском городе, причем изначально при написании сценария фигурировал приморский город. Ведь обычно в российских картинах Минск показан как некий другой город, все достоинства белорусской столицы спрятаны. А мы решили, зачем нам прятаться, давайте действие перенесем в Минск и нормально его снимем. Это сразу освободило нам руки. Мы смогли снять город во всей его красоте, и у нас получилась абсолютно минская история. В фильме есть потрясающие кадры и Немиги, и общие планы, причем, мне кажется, и белорусам будет интересно посмотреть на разный Минск - дневной, ночной, летний, нарядный.

- Сегодня вы презентуете полнометражный фильм, а затем выйдет его телеверсия. Насколько они будут отличаться?

- Телеверсия - это четыре серии. Добавлены целые линии, и у меня самого большая роль, которой в фильме для большого экрана пришлось пожертвовать. Даже в самом начале, когда писался сценарий, мы задумали, что снимем полный метр, а для сериала добавим несколько линий, которые тоже будут вплетены в сюжет. Была проделана отдельная сценарная драматургическая работа и съемочная. В результате наша история будет рассказана чуть иначе, с другими подробностями и обобщениями. Так что тем, кому понравится фильм, будет интересно сравнить его с телеверсией.

- Кстати, Дмитрий Хананович, а кого вы играете в сериале?

- Я буду играть злодея - антагониста главного героя.

- А мечтаете о какой роли?

- Хочу, наконец, сыграть хорошего русского человека. (Смеется.)

- При выборе сценария для своих фильмов чем руководствуетесь в первую очередь?

- Я думаю, насколько меня волнует сценарий и его история. Если волнует меня, значит, взволнует и миллионы зрителей. Если режиссера не волнует, а он снимает, вряд ли получится хорошая картина. Хотя, конечно, любой режиссер хочет, чтобы его кино было востребовано.

- "Жизнь после жизни" вы создали в тандеме со сценаристом Олегом Даниловым. С ним вы сняли множество картин, которые называют настоящим "народным кино". Как вам это удается?

- Вы хотите спросить, не надоели ли мы друг другу? (Смеется.) На самом деле мне повезло, что однажды я встретил Олега Данилова. Он потрясающий сценарист, пишущий интересные истории, он не перестает меня удивлять своими драматическими фантазиями, которые затем мне интересно воплощать. Олег чувствует время и зрителя, он очень серьезно относится к написанию сценария, долго создает его, и у него получается абсолютно эксклюзивная работа. Я понимаю и ценю это.

- Чтобы завоевать зрителя, каким должно быть кино?

- Интересным и просто хорошим! Моя любимая фраза, которую я часто произношу: "Все жанры хороши, кроме скучного".

- Легко ли найти деньги на свой фильм, достаточно одного имени?

- Здесь все работает - режиссер, сценарий, артисты. Наличие бюджета дает самое главное - время. Ведь чтобы снять хорошее кино, нужно время на репетиции, чтобы режиссер мог спокойно думать и работать.

- Дмитрий Хананович, вас знают и как режиссера, и как актера, и как телеведущего, в частности белорусского проекта "Я пою!". Какая сторона вашего многогранного таланта вам ближе?

- Я и за актерство благодарен судьбе, и за это шоу, которое стало для меня большим жизненным подарком, потому что оно действительно было хорошим, нужным и благородным. Я всегда считал, что к ребенку нужно относиться уважительно, тем более я понимал, что имею дело с юными артистами, значит, и говорить с ними надо на уровне творчества, как художник с художником, не сюсюкая.

- А планируется ли новый совместный проект с "Беларусьфильмом"?

- Мы уже начали съемки фильма "Судьба диверсанта" по мотивам истории белорусского диверсанта Федора Крыловича.

- В 90-е годы название вашей картины "Все будет хорошо!" стало тем положительным посылом, в котором так нуждались люди. А сегодня что бы вы сказали зрителю?

- Зритель нуждается в хорошем кино. И нужно отдать должное - ваше государство поддерживает кино, а это большое дело. А пожелать всем нам, чтобы больше талантливых людей работало в киноиндустрии и чтобы у режиссеров получалось достойное кино. А еще я очень надеюсь, что зрителю понравится наш новый фильм "Жизнь после жизни", премьера которого состоится сегодня вечером в кинотеатрах "Аврора" и "Беларусь" в Минске. Приглашаю!

Ольга АНТОНЕНКОВА,

БЕЛТА.-0-

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