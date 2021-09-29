29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни белорусского кино открылись на Ташкентском международном кинофестивале, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Национальной киностудии "Беларусьфильм" Алена Астапович.

На форуме представлены новые ленты, снятые за последнее время на "Беларусьфильме". Все привезенные на фестиваль кинокартины рассчитаны на массового зрителя и найдут отклик в сердцах узбекских зрителей, помогут им лучше понять Беларусь.

Начался показ белорусских фильмов с ленты Дмитрия Астрахана "Судьба диверсанта", которую представлял сам автор. Если тема войны всем близка и понятна, то историко-приключенческая картина "Авантуры Пранціша Вырвіча" для восточного зрителя своего рода экзотика. Хотя актер Константин Михаленко, исполнивший роль серого кардинала Багинского, прототипом которого стал политик Михал Казимир Огинский, с этим не согласен. "Во все времена у всех народов были любовь и ненависть, верность и предательство, тяга к приключениям и любовь к Родине. Фильм об этом. Поэтому, думаю, он будет понятен. А то, что через приключенческий сюжет зритель узнает о нашей истории, пусть и мифологизированной - это здорово. Интересовались же мы историей Франции через "Трех мушкетеров", - подчеркнул он.

На открытии Дней белорусского кино присутствовал и посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич. Он отметил: в последнее время активизировалось сотрудничество двух стран не только в экономической сфере, но и в гуманитарной. В частности, если еще три года назад в Беларуси не было ни одного узбекского студента, то по итогам прошлого учебного года их в нашей стране обучалось уже 2 тыс. "Это хорошо, что мы начинаем активно сотрудничать и в киносфере, которая сегодня является важной гуманитарной составляющей международного общения", - заметил Леонид Маринич.

30 сентября белорусы будут представлять свое кино в Самарканде, а после - в Сырдарье.

Дни белорусского кино проходят на Ташкентском международном кинофестивале, который возродили спустя четверть века. Организаторы постарались подчеркнуть грандиозность мероприятия. В нем участвуют кинематографисты разных континентов, представители киноиндустрий России, США, Индии. На форум прибыли такие знаменитости, как Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, Стивен Сигал, Филипп Киркоров. Все сделано для того, чтобы фестиваль соответствовал своему названию - "Жемчужина Шелкового пути".

"Очень тепло встретили и белорусскую делегацию, в состав которой вошли генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, декан факультета экранных искусств Белорусской государственной академии искусств Павел Иванов, заслуженные артисты Беларуси Алла Пролич и Алена Ланская, режиссер Дмитрий Астрахан, режиссер-документалист Галина Адамович, режиссер-документалист Ольга Дашук, режиссер-сценарист Виктор Аслюк, первый заместитель директора издательского дома "Звязда" Елена Левкович, ведущий специалист продюсерского центра киностудии "Беларусьфильм" Алла Куркуль. На пресс-конференции перед открытием гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов в числе приоритетных проектов назвал сотрудничество с киностудией "Беларусьфильм". Совместный проект "Казбек" уже в разработке, во время фестиваля ожидается подписание соглашения о его реализации", - рассказала Алена Астапович.

Фестиваль продлится по 3 октября.-0-