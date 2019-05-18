Дни белорусской культуры в Армении завершатся показом фильма "Война. Остаться человеком"

Во время гала-концерта в Национальном академическом театре оперы и балета имени А.Спендиаряна. Фото Арменпресс

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни белорусской культуры в Армении проходят в Ереване с 16 по 19 мая по программе сотрудничества между министерствами культуры двух стран, сообщает Арменпресс .

Открылась программа Дней белорусской культуры в Армении гала-концертом в Национальном академическом театре оперы и балета имени А.Спендиаряна. На концерте выступили Государственный академический ансамбль танца Беларуси, певицы Алена Ланская и Искуи Абалян.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Дни культуры Беларуси в Армении Участники Государственного академического ансамбля танца Беларуси, Елена Ланская, Искуи Абалян и группа "Аура" выступили на сцене Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиарова в Ереване.

В этот же день делегация Министерства культуры Беларуси во главе с заместителем министра Сергеем Шереметьевым и в сопровождении и.о. министра культуры Армении Тиграна Галстяна посетила мемориал "Цицернакаберд". Гости возложили венки к памятнику жертвам геноцида, а также цветы к Вечному огню, почтив память павших минутой молчания.

Фото Арменпресс

Программа "Дни культуры Беларуси в Армении" завершится сегодня показом фильма "Война. Остаться человеком" киностудии "Беларусьфильм" в зале Союза кинематографистов Армении.-0-