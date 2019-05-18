Дни белорусской культуры в Армении завершатся показом фильма "Война. Остаться человеком"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни белорусской культуры в Армении проходят в Ереване с 16 по 19 мая по программе сотрудничества между министерствами культуры двух стран, сообщает
Открылась программа Дней белорусской культуры в Армении гала-концертом в Национальном академическом театре оперы и балета имени А.Спендиаряна. На концерте выступили Государственный академический ансамбль танца Беларуси, певицы Алена Ланская и Искуи Абалян.
В этот же день делегация Министерства культуры Беларуси во главе с заместителем министра Сергеем Шереметьевым и в сопровождении и.о. министра культуры Армении Тиграна Галстяна посетила мемориал "Цицернакаберд". Гости возложили венки к памятнику жертвам геноцида, а также цветы к Вечному огню, почтив память павших минутой молчания.
Программа "Дни культуры Беларуси в Армении" завершится сегодня показом фильма "Война. Остаться человеком" киностудии "Беларусьфильм" в зале Союза кинематографистов Армении.-0-
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