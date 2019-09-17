Дни духовной культуры России в Беларуси пройдут в Минске 19-20 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни духовной культуры России в Беларуси торжественно откроются в концертном зале "Минск" 20 сентября, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

"Торжественное открытие Дней духовной культуры России в Беларуси состоится с участием министра культуры Беларуси Юрия Бондаря, Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева и заместителя министра культуры России Аллы Маниловой, - рассказали в ведомстве. - Во время мероприятия также пройдет форум "Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов" в Национальной библиотеке Беларуси и Доме Москвы".

Также запланированы круглые столы "Роль святого князя Александра Невского в истории становления братства народов России и Беларуси", "Язык - душа народов. Объединяющая роль литературы и театра в сотрудничестве России и Беларуси" и "Достоевский как духовный ориентир русского и белорусского народов", выставка "Александр Невский. Имя России" и экспозиция к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.

В Доме Москвы 20 сентября будут работать дискуссионные площадки. Модератором первой - "Сбережение общей исторической памяти и духовного наследия России и Беларуси" - выступит генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, второй - "Развитие межрегионального культурного сотрудничества России и Беларуси" - министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов. В этот день состоится пленарное заседание "Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов" с участием заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, а также церемония подписания договора о проведении гастролей Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона на сцене Большого театра Беларуси в апреле 2020 года.

Кроме того, будут открыты выставки детского рисунка "Душа России" и экспозиция художественных промыслов, состоится выступление ансамбля "Бисквит" и солистов Мариинского театра. Планируется, что участники форума "Историческая, культурная и духовная общность российского и белорусского народов" посетят Национальный художественный музей, Музей истории Великой Отечественной войны, храм в честь Всех Святых и костел святого Симеона и святой Елены в Минске.-0-