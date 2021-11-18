Дни индийского кино пройдут в Могилеве 25-28 ноября

18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В могилевском кинотеатре "Родина" с 25 по 28 ноября пройдут Дни индийского кино. Об этом БЕЛТА сообщили в государственном предприятии "Киновидеопрокат".
"Запланированы показы девяти кинокартин индийского производства, отражающих культуру и национальные традиции этой страны, - рассказали в "Киновидеопрокате". - Среди жанрового разнообразия Болливуда, представленного вниманию могилевчан и гостей областного центра, - комедии, драмы, военные мелодрамы, мюзиклы, а также фэнтези, триллеры и военные мелодрамы".
На протяжении всего времени проведения тематических показов в фойе кинотеатра "Родина" будет работать фотовыставка "Путешествие по Индии" могилевского фотожурналиста Александра Литина. В экспозиции представят около 20 ярких и колоритных снимков, отражающих впечатления мастера от посещения Индии.
Дни индийского кино проводит Могилевское государственное предприятие "Киновидеопрокат" при поддержке посольства Индии в Беларуси.-0-