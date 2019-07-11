Дни корейского кино открылись в Витебске

11 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Дни корейского кино открылись сегодня в витебском кинотеатре "Мир" и пройдут по 13 июля, передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении трех дней зрители смогут увидеть три разные картины. Первый фильм "Маленький лес" собрал полный зал. Среди публики много молодежи.

Посол Республики Корея в Беларуси Тхэ Чжун Ёль пожелал гостям через представленные фильмы лучше узнать Корею. "Кино - важный жанр в нашей культуре. Оно является мостом, который соединяет страны", - отметил он.

Тхэ Чжун Ёль добавил, что ему приятно быть в Витебске во время "Славянского базара". Завтра он планирует лучше узнать город и прочувствовать его фестивальную атмосферу.

Кинокритик Сергей Матыленок добавил, что корейское кино хорошо известно в мире. В этом году "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил корейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты".

Дни корейского кино проходят в Витебске с 2017 года. Драма "Маленький лес", открывшая нынешний кинофестиваль, повествует о девушке, которая проводит детство в деревне, заканчивает там школу и уезжает в Сеул, но так и не может привыкнуть к жизни большого города. Во второй день зрителям покажут фильм "Донджу: Портрет поэта". Лента основана на реальной истории жизни молодого корейского поэта Юн Донджу, который, будучи в годы Второй мировой войны студентом одного из вузов Киото, был схвачен японской полицией и назван соучастником корейского подполья. Закроет мероприятие лента "Дорога под названием "Жизнь" - анимационный фильм, основанный на трех классических произведениях корейской литературы.

Все ленты будут показаны на языке оригинала в сопровождении русских субтитров. Вход свободный.-0-