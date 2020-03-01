Дни культуры Беларуси пройдут в Омане 2-6 марта

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Беларуси пройдут в Омане с 2 по 6 марта, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Официальную делегацию возглавит министр культуры Юрий Бондарь. В ее составе также директор Национального исторического музея Павел Сапотько. Церемония открытия Дней культуры состоится 4 марта на сцене Дома музыкальных искусств Королевского оперного театра в Маскате. Зрители увидят номера из золотого фонда Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", основанные на богатом фольклорном материале и белорусской истории.

Танцевальные номера программы отразят любовь к родной природе, особенности белорусской нации и ее исторического прошлого. Например, "Хорошки" продемонстрируют всю красоту родной природы в зимнее время. Зрителей ждет встреча с настоящей белорусской зимой - снежной и холодной, но очень красивой порой года с метелями и вьюгами, пушистым белым снегом. Коллектив также покажет особенности труда и быта белорусского народа: посев ржи, сбор урожая. Уникальный хореографический спектакль "Соколиная охота" перенесет зрителей в замковую эпоху белорусской истории, познакомит со старинными обычаями помолвки. Сюрпризом для публики станет музыкальный номер "Арабская фантазия" в исполнении оркестровой группы ансамбля.

Программа Дней культуры включает и выставочный проект "Узоры и символы: наследие белорусского орнамента" из собрания Национального исторического музея, презентацию туристического потенциала Беларуси, подготовленную Министерством спорта и туризма.

Экспозиция Национального исторического музея будет работать до 31 мая. Доминанта выставки - национальный костюм, дополнением будут служить предметы ткачества: рушники, постилки, вышивки, предметы этнографии. Среди памятников культурного наследия белорусского народа, хранящихся в собрании Национального исторического музея, особое место занимает коллекция традиционной белорусской одежды. Она имеет большую художественную и научную ценность, дает представление о богатых традициях, разнообразии техники ткачества, вышивки и кружевоплетения, особенностях декора, орнаментов, способов ношения. Сотни образцов одежды, праздничных и обрядовых нарядов, юбок, андараков, поясов, намиток, рубашек выполнены в традициях, которые в Беларуси веками существовали и совершенствовались. Коллекция отражает красочное разнообразие местных локальных традиций, впечатляет разнообразием узоров и композиций геометрического, растительного, зооморфного характера, обилием колористической гаммы и мотивов.

Кроме того, для участия в мероприятиях белорусской бизнес-недели с 3 по 6 марта состоится визит в Оман делегаций Национальной академии наук Беларуси и Парка высоких технологий. Дипломатические отношения между Беларусью и Султанатом Оман установлены 23 июля 1992 года.-0-