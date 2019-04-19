Дни культуры Беларуси стартовали в Японии

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Республики Беларусь в Японии торжественно стартовали в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Во время церемонии открытия посол Беларуси в Японии Руслан Есин зачитал приветственный адрес министра культуры Юрия Бондаря, в котором было отмечено, что выступление белорусских артистов на японской земле положит начало доброй традиции проведения культурных акций во имя укрепления дружбы и сотрудничества двух народов.

Министр по восстановлению Японии, руководитель группы межпарламентской дружбы "Япония-Беларусь" Хиромити Ватанабэ поблагодарил белорусскую сторону за солидарность и приглашение на летний отдых детей из регионов, пострадавших в результате стихийных бедствий в 2011 и 2018 годах.

"Дни культуры Республики Беларусь в Японии проводятся Министерством культуры Беларуси и белорусским посольством в Японии при поддержке российской дипмиссии в Токио и общественной организации Earth Identity Project. Значительное содействие оказывают администрации префектуры Мияги и городов Сироиси и Сендая. Одним из первых мероприятий в рамках дней стал концерт, посвященный 20-летию образования Союзного государства и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Приглашенные гости ознакомились с фотоэкспозицией "Вместе победили", подготовленной белорусским посольством совместно с МИД и Белорусским телеграфным агентством", - рассказали в дипмиссии.-0-