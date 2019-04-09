Дни культуры Беларуси в Японии пройдут 18-21 апреля

9 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Дни культуры Беларуси в Японии пройдут с 18 по 21 апреля. Об этом сообщил заместитель начальника управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Василий Голован сегодня на пресс-конференции, посвященной подготовке мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Василий Голован отметил, что подобные акции призваны популяризировать белорусскую культуру и укреплять имидж страны на международной арене, поэтому их проведению уделяется повышенное внимание.

Заслуженная артистка Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Дорофеева назвала предстоящие Дни культуры в Японии знаковым событием для двусторонних отношений. По ее словам, мероприятие будет посвящено, в частности, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Артисты, в числе которых Ирина Дорофеева и группа "Красотки", намерены познакомить японскую публику с белорусским исполнительским искусством. "Через музыку и искусство мы расскажем о нашей стране", - отметила певица.

Депутат добавила, что поездка в Японию предусматривает и деловую программу, в том числе встречи с руководством межпарламентской белорусско-японской группы дружбы, а также ряда министерств, префектур и городов. Намечена встреча в посольстве России, приуроченная к юбилею образования Союзного государства, на которую приглашены политики, бизнесмены, а также белорусские дипломаты и представители диаспоры.

Дни культуры Беларуси в Японии готовятся Министерством культуры и белорусским посольством в Токио.-0-