27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Беларуси в Казахстане пройдут с 30 сентября по 4 октября, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

"Во время Дней культуры пройдет гала-концерт с участием заслуженного коллектива Беларуси Государственного академического ансамбля танца Беларуси, заслуженных артистов Беларуси Алены Ланской, Жанет, Александра Солодухи и группы "Аура", - рассказали в министерстве.

В Национальном музее Казахстана будет экспонироваться выставка живописи "Современная Беларусь глазами молодых художников", организованная Белорусским союзом художников. Также состоятся Дни белорусского кино с показом игровых и анимационных фильмов, откроются они показом фильма "Судьба диверсанта". Кроме того, в эти дни в Казахстане расскажут о туристическом потенциале Беларуси.

Делегацию Республики Беларусь возглавит министр культуры Анатолий Маркевич. "Дни культуры Беларуси в Казахстане призваны подчеркнуть отношения дружбы, согласия и взаимного уважения двух народов, тесные социально-экономические и культурные связи", - добавили в ведомстве.

Дни культуры Казахстана в Беларуси проходили в 2009, 2013, 2018 годах, а Дни культуры Беларуси в Казахстане - в 2014 году. В последние годы культурные контакты между двумя странами динамично развиваются по всем направлениям.-0-