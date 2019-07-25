25 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Дни культуры Египта осенью пройдут в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсудили министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и посол Египта в России и Беларуси по совместительству Ихаб Наср на встрече, которая состоялась по просьбе египетского дипломата.
Стороны обменялись мнениями о возможном графике двусторонних контактов официальных и деловых делегаций, обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время состоявшегося в июне визита президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси в Беларусь. Речь шла о подготовке очередного заседания белорусско-египетской совместной торговой комиссии, запланированного на сентябрь, а также Дней культуры Египта в Беларуси, намеченных на конец октября - начало ноября этого года.-0-
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