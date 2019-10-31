31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Египта торжественно открылись в Белгосфилармонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил в приветственном слове министр культуры Юрий Бондарь, на протяжении последних лет развитие связей между Беларусью и Египтом заметно активизировалось. "Добрые дружеские отношения между главами наших государств дают огромный стимул сотрудничеству. Несколько лет назад визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Каир заложил тот самый прочный фундамент, а ответный визит Президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси, который состоялся совсем недавно, в июне этого года, еще раз подтвердил: мы не просто партнеры, а надежные друзья", - сказал министр.

Представители Египта являются постоянными участниками знаковых культурных мероприятий в Беларуси: международного кинофестиваля "Лiстапад", "Славянского базара в Витебске", многих конкурсных и выставочных проектов. "Мы всегда рады видеть деятелей искусства Египта в Беларуси, это возможность соприкоснуться с глубокой и в то же время очень тонкой культурой этой древней страны", - подчеркнул Юрий Бондарь.

Он отметил значимость проведения Дней культуры Египта в Беларуси и выразил уверенность, что они будут способствовать дальнейшему духовному обогащению народов двух стран, еще большему укреплению дружбы и сотрудничества. "Надеюсь, что египетские артисты почувствуют искреннее признание белорусских зрителей в Минске и Бобруйске, где пройдут концерты, полюбят Беларусь и захотят еще раз вернуться в нашу страну", - добавил министр.

Дни культуры Египта пройдут в Беларуси по 2 ноября. Свое творчество белорусам представит фольклорная труппа "Исмаилия". Концерты состоятся сегодня в Минске и 1 ноября в Бобруйске.-0-