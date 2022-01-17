Дни культуры Индии пройдут в Витебске

17 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. С 21 по 26 января в концертном зале "Витебск" пройдут дни национальной культуры Индии, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

Жители и гости города смогут познакомиться с восхитительной, сказочной и интересной страной в Южной Азии. На протяжении шести дней пришедших ждут мастер-классы по йоге, мехенди (искусство росписи хной на теле), гастрономические и художественные путешествия, кинопоказы лучших болливудских фильмов. Завершит дни национальной культуры вечеринка Bollywood party с топовыми диджеями Витебска.

Чтобы посетить мероприятия проекта, нужно забронировать пригласительные билеты по телефонам: 8 (029) 640-90-56 (МТС) и 8 (0212) 67-34-86.

Проект реализуется Центром культуры "Витебск" при содействии посольства Индии в Беларуси.-0-