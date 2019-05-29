Дни культуры Камбоджи проходят в Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Камбоджи открываются сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Торжественная церемония открытия состоится в Белгосфилармонии. Выступят хореографический коллектив и солисты-инструменталисты Камбоджи. Аналогичный концерт пройдет 30 мая во Дворце культуры Молодечно.

Также будет работать фотовыставка. Завершатся Дни культуры Камбоджи 31 мая.

За день до открытия, 28 мая, состоялась встреча камбоджийской делегации, которую возглавляет министр культуры и изящных искусств Фоеренг Сакона, с министром культуры Беларуси Юрием Бондарем.

В мае 2017 года прошли Дни культуры Беларуси в Камбодже. В мероприятии участвовали Государственный академический ансамбль танца Беларуси, солистка Молодежного театра эстрады заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко. Также были организованы выставка Национального исторического музея "Беларусь и белорусы" и экспозиция художника и педагога Василия Ясюка.-0-