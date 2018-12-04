4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Казахстана открылись в Минске. Официальная церемония состоялась сегодня в Белорусской государственной филармонии, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Для участия в культурных мероприятиях 4-5 декабря из Казахстана прибыла официальная делегация во главе с советником министра культуры и спорта Бауыржаном Карагызулы. Во время Дней культуры пройдут выступления художественных коллективов: Академического фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" имени Нургисы Тлендиева, дирижировать которым будет заслуженный деятель Казахстана Динзухра Тлендиева, и Государственного академического симфонического оркестра под руководством Каната Омарова.

В последние годы культурные контакты между двумя странами развиваются достаточно динамично. В конце 2017 года в Минске был подписан меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству между Министерством культуры Беларуси и Министерством культуры и спорта Казахстана.

Представители Казахстана постоянно участвуют в специализированных культурных и выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в Беларуси: международной выставке-ярмарке "Книги Беларуси", международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", Минском международном кинофестивале "Лiстапад" и других. Кроме того, реализуется ряд межвузовских договоров. Традиционными стали профессорско-преподавательские и студенческие обмены.

Развивается также сотрудничество между Национальной библиотекой Беларуси и Национальной академической библиотекой Казахстана, Национальным художественным музеем Беларуси и Государственным музеем искусств Казахстана имени Абылхана Кастеева, установлено партнерское взаимодействие между государственными архивами и музеями двух стран, а также поддерживаются творческие связи между деятелями литературы и искусства, кинематографии и творческой интеллигенции.

Важную роль в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между странами играет белорусская диаспора в Казахстане. В частности, в крупных административных центрах Казахстана действуют 13 этнокультурных объединений белорусов.-0-