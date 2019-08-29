Дни культуры Китая стартуют в Беларуси 31 августа

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Китая в Беларуси пройдут с 31 августа по 4 сентября, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Торжественное открытие Дней культуры состоится 2 сентября в Большом театре Беларуси. На его сцене запланированы 2 показа оперного спектакля "Военачальницы семьи Ян" Китайского государственного театра Пекинской оперы.

Соглашение о культурном сотрудничестве между правительствами Беларуси и Китая подписано в ноябре 1992 года, в сентябре 2014-го - соглашение о создании белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, в мае 2015 года - о взаимном учреждении культурных центров. В мае 2017-го подписано соглашение между Министерством культуры Беларуси и Главным государственным управлением по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения Китая.

Одним из важных направлений международного сотрудничества являются обменные Дни культуры. Между Беларусью и Китаем они проходили в 2011, 2012, 2015, 2017 годах.-0-