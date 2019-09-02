Дни культуры Китая торжественно открылись в Большом театре Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Китая торжественно открылись в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил в своем приветственном слове министр культуры Юрий Бондарь, гуманитарные связи между Беларусью и Китаем динамично развиваются, что в первую очередь обусловлено отсутствием принципиальных противоречий, общностью принципов внутренней и внешней политики. "Эффективному развитию двусторонних отношений, безусловно, способствуют личные доверительные контакты между главами наших государств", - сказал министр.

Китай и Беларусь имеют давние исторические и культурные традиции. "Дружба между народами - основа межгосударственных отношений, а основа дружбы народов - духовная близость. Убежден, что Дни культуры Китая в Беларуси послужат укреплению взаимопонимания, традиционной дружбы и симпатии между нашими странами", - подчеркнул Юрий Бондарь.

Дни культуры Китая пройдут в Беларуси по 4 сентября. В частности, на сцене Большого театра запланированы два показа оперного спектакля "Военачальницы семьи Ян" Китайского государственного театра пекинской оперы.

Соглашение о культурном сотрудничестве между правительствами Беларуси и Китая подписано в ноябре 1992 года, в сентябре 2014-го - соглашение о создании белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, в мае 2015 года - о взаимном учреждении культурных центров. В мае 2017 года подписано соглашение между Министерством культуры Беларуси и Главным государственным управлением по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения Китая. Одним из важных направлений международного сотрудничества являются обменные Дни культуры. Между Беларусью и Китаем они проходили в 2011, 2012, 2015, 2017 годах.-0-