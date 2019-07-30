Дни культуры Узбекистана открылись в Белгосфилармонии

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Узбекистана торжественно открылись в Белорусской государственной филармонии, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства культуры Илона Немова.

С приветственным словом к гостям и участникам обратились министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, первый заместитель министра культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

"Сохранение и широкая популярность богатейшего духовного и историко-культурного наследия, национальных традиций - эти цели объединяют узбекский и белорусский народы. Мы сотрудничаем по многим направлениям, но самое главное то, что у нас одна задача - в мультикультурном мире сохранить национальную идентичность, - сказал Юрий Бондарь. - Дни культуры - прекрасная возможность для белорусов познакомиться с новыми гранями историко-культурного наследия дружественной нам страны, почувствовать ее неординарный, самобытный и яркий восточный характер".

Свое творчество представили группы "Ялла", "Мумтоз Наво", ансамбль народного танца "Тошкент зеболари", народный артист Узбекистана Фаррух Закиров, заслуженная артистка Узбекистана Айгуль Нодирова и другие исполнители. А в фойе филармонии зрители смогли познакомиться с фотовыставкой "Культурное наследие Узбекистана" и экспозицией декоративно-прикладного искусства, на которой показаны резьба по дереву, лаковая миниатюра, вышивка, текстиль, национальная одежда и аксессуары.

Концерт мастеров искусств Узбекистана также пройдет на сцене Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске 31 июля. -0-