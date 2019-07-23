Дни культуры Узбекистана пройдут в Беларуси с 29 июля по 1 августа

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Узбекистана в Беларуси пройдут с 29 июля по 1 августа в Минске и Бобруйске, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

Торжественное открытие Дней культуры и концерт мастеров искусств Узбекистана состоится 30 июля на сцене Белгосфилармонии. 31 июля узбекские гости дадут концерт на сцене Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске.

"Выступят группы "Ялла", "Мумтоз Наво", ансамбль народного танца "Тошкент зеболари", народный артист Узбекистана Фаррух Закиров, заслуженная артистка Узбекистана Айгуль Нодирова и другие исполнители. Также зрители смогут познакомиться с фотовыставкой "Культурное наследие Узбекистана" и экспозицией декоративно-прикладного искусства, на которой будут представлены резьба по дереву, лаковая миниатюра, вышивка, текстиль, национальная одежда и аксессуары", - рассказали в Минкульте.-0-