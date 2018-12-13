Дни культуры Венгрии планируется организовать в Минске в 2019 году

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни национальной культуры Венгрии в Верхнем городе Минска планируется организовать в 2019 году. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора на пресс-конференции в минской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

"Моя миссия в Беларуси началась 1 сентября, совсем недавно. Уже через неделю мы с министром культуры Венгрии говорили, и он обещал поддержку в организации. Так что это уже государственные планы - организовать дни венгерской культуры в Минске. Думаю, что для начала уже в следующем году получится пригласить исполнителей народных танцев и музыкантов. Надеюсь, с помощью мэрии Минска все получится", - сказал посол.

Жолт Чутора признался, что сам в молодости 12 лет профессионально занимался народными венгерскими танцами, и даже научил журналистов самому простому из них. Между тем полное великолепие и разнообразие венгерских танцев минчане смогут оценить 19 декабря в концертном зале "Верхний город", где при содействии посла и его супруги народный ансамбль Duna Art организует вечер "Cifra Magyar - Яркая Венгрия". "Профессиональные танцоры и музыканты покажут просто чудо! Приходите - будет шикарная программа", - анонсировал дипломат.-0-