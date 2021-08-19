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19 августа 2021, 13:02

Добруш станет столицей Дня белорусской письменности в 2022 году 

Праздничный концерт на Дне белорусской письменности. Фото из архива
Праздничный концерт на Дне белорусской письменности. Фото из архива
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. XХVIII День белорусской письменности пройдет 4-5 сентября в Копыле под девизом "Слова нас аб'ядноувае". На полях праздника состоится передача эстафеты городу Добрушу - столице Дня белорусской письменности в 2022 году. Об этом заявила сегодня журналистам первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, передает корреспондент БЕЛТА.

Во Дворце культуры в Копыле 4 сентября состоится литературное мероприятие, которое объединит поэтов Витебского, Гродненского, Гомельского, Брестского областных отделений СПБ. В праздничных мероприятиях примут участие более 100 авторов. На площадке "Слова пiсьменнiка" пройдут литературно-исторические викторины, состоятся презентации, автограф-сессии. "Истинные ценности - добро, взаимопонимание, единство - все это авторы подчеркивают в своих произведениях. Современные писатели активно работают, любят общаться с читателями и будут рады представить свои проекты на большом празднике слова", - отметила Елена Стельмах.

4 сентября состоится научно-практическая конференция "Капыльскiя чытаннi", а также творческий вечер для участников и гостей праздника от Союза писателей Беларуси. В этот день пройдет традиционный международный круглый стол с участием писателей, философов, общественных и культурных деятелей ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие будет организовано в оффлайн- и онлайн-форматах. "Мы будем создавать очередной альманах, который будет посвящен детской литературе Беларуси и Казахстана", - рассказала первый заместитель. - Это и есть результат международных столов, когда мы взволнованно обсуждаем темы, касающиеся мира, говорим о важности слова, которое объединяет людей и является инструментом дипломатии".

Основной день праздника - 5 сентября. Среди ключевых мероприятий - передача эстафеты городу Добрушу - столице Дня белорусской письменности в 2022 году; церемония награждения победителей Национальной литературной премии; церемония гашения конверта и оригинальной марки, посвященных XXVIII Дню белорусской письменности.

В Копыле установят памятник белорусскому писателю Тишке Гартному, а также представят скульптурную композицию, посвященную столицам Дня белорусской письменности. Новаторский проект Белорусского союза художников - открытие Аллеи писателей Копыльского района с QR-кодами, отсканировав которые можно будет получить доступ к биографии творца и познакомиться с произведениями, которые он написал. "Это наша слава, наша духовность. За великими творцами стоят произведения, которые они создавали в разные времена и отражали историю нашей страны. Я призываю обратиться к произведениям классиков, перечитать их, чтобы более было понятно значение и важность Дня белорусской письменности", - добавила Елена Стельмах.

В течение двух дней традиционно будет работать Фестиваль книги и прессы. Жители и гости города смогут посетить тематические павильоны. Так, один из них имеет название "Памяць" - тут будут представлены книги по истории Беларуси, пройдут встречи с авторами и учеными. С выставкой изданий, рассказывающих о традициях и обычаях Беларуси, можно будет ознакомиться в павильоне "Традыцыi i сучаснасць". Тут же будет организован показ аутентичного обряда "Цары", включенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также предоставлена возможность для молодежи принять в нем участие. "Разам з кнiгай мы расцём" - здесь презентуют литературу для детей и подростков, проведут мастер-классы, викторины, игры.

Основной темой Дня белорусской письменности станет Год народного единства. Центральная площадка "Единство" будет оформлена в соответствии с заданной темой, где представят выставку газет и журналов "17 сентября - День народного единства", подготовленную Министерством информации и Национальным историческим музеем. Традиционно День белорусской письменности начнется с Республиканской научно-просветительской экспедиции "Дорога к святыням", которая проходит при поддержке Белорусской православной церкви. Отправится экспедиция 1 сентября, а завершится 5 сентября в Копыле.-0- 
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