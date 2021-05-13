"Добрые волшебники семьи" - выставка кукол ручной работы открывается в Гомеле

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка кукол "Добрые волшебники семьи" открывается сегодня в Гомеле, в Музее автографа Центральной городской библиотеки имени А.И. Герцена, сообщили корреспонденту БЕЛТА в сети публичных библиотек города Гомеля.

Экспозиция приурочена к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Посетители увидят работы педагога Центра творчества детей и молодежи Новобелицкого района Гомеля Анжелики Болотиной и ее учеников.

На выставке представлены более 50 кукол ручной работы из холодного фарфора, запекаемой полимерной глины. Они передают тепло рук, их создавших, любовь, заботу, частичку души, которые вложил мастер, отметили организаторы.

Возглавляет экспозицию образ заботливого дедушки с внучкой на руках. Родительские фигуры с младенцами символизируют семейную гармонию. Особое место занимают куклы-реборны, внешний вид которых максимально напоминает младенцев. "У авторских изделий своя энергетика, они отражают родительскую любовь, уважение к старшим, трепетное отношение к младенцам", - отметили в библиотеке.

Анжелика Болотина родилась в Гомеле. Окончила в 1980 году детскую художественную школу, в 1992-м - Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого. Первые ее работы из холодного фарфора родились семь лет назад. Всего выполнено около 200 кукол и более 500 различных сувениров, композиций.

Выставка "Добрые волшебники семьи" продлится до 13 июня. Вход свободный.-0-