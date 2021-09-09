Документальное кино, выставки, интерактив: музей истории ВОВ приглашает отметить День города Минска

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны подготовил праздничную программу ко Дню города Минска 11 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе музейных коммуникаций учреждения.

Музей приглашает вместе провести один из любимейших праздников минчан и гостей столицы. В программе запланирована работа временной экспозиции "Мой родной город", которая познакомит с фотографиями и историей зданий послевоенного Минска, разрушенного в годы войны и их современным видом.

Публике предлагается узнать о восстановлении народного хозяйства, городов и сел в ходе тематических экскурсий "Беларусь после освобождения 1944-1950 гг. Память о войне".

Кроме того, можно будет познакомиться с межмузейным проектом-выставкой графических произведений "О Минске с любовью", который создан совместно с Музеем истории города Минска. Здесь покажут 35 работ белорусских художников: Владимира Стельмашонка, Ивана Медведева, Ивана Протасени.

Посетители смогут увидеть документальный фильм "Новый Минск" 1954 года режиссера Иосифа Шульмана. "Лента уникальна и интересна тем, что предоставляет зрителю возможность увидеть возрождение и застройку послевоенного Минска в деталях", - подчеркнули в музее.

Интерактивная программа "Со Знаменем Победы" позволит побывать на борту легендарного самолета Ли-2. Самых маленьких гостей мероприятия ждут в зале "Музей для детей", где они могут принять участие в специально подготовленных для них активностях: викторине, играх и конкурсах.-0-