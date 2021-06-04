Документальный фильм Белтелерадиокомпании получил диплом МКФ "Золотой Витязь"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальный фильм "Сонеты памяти. Кинооператор Татьяна Логинова" режиссера и продюсера Белтелерадиокомпании Сергея Катьера награжден специальным дипломом жюри XXX МКФ "Золотой Витязь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Телепремьера фильма состоялась в декабре прошлого года и была приурочена ко Дню белорусского кино. Свое новое документальное творчество Сергей Катьер посвятил Татьяне Логиновой, одной из самых известных на постсоветском пространстве женщин - кинооператоров игровых фильмов, лауреату Государственной премии СССР. Из-под ее мастерской руки вышли военные, исторические и мелодраматические ленты, в том числе экранизации классиков национальной литературы Владимира Короткевича, Василя Быкова и Ивана Шамякина.

В мае "Сонеты памяти" приняли участие в основной конкурсной программе Международного кинофорума "Золотой Витязь" - крупнейшего и старейшего российского фестиваля духовно-просветительского кино, где картина была отмечена специальным дипломом жюри "За нетривиальное режиссерское решение в жанре творческого портрета"

Фильм представил в Севастополе творческий коллектив телеканала "Беларусь 3" - автор и режиссер Сергей Катьер, который, кстати, также входил в состав жюри от нашей страны в секции короткометражных документальных фильмов, и оператор Денис Бутылин.

По итогам "Золотого Витязя" социокультурный телеканал готовит ряд тематических выпусков. Так, в ближайшее время зрителей ожидает серия программ "Камертон" с участием режиссеров Николая Бурляева, Сергея Зайцева, Валерия Тимощенко и Горана Паскалевича, а также спецвыпуски проекта "Культурны рэпартаж", посвященные юбилею форума и известным отечественным мастерам кино, анимации и музыки, которые не единожды становились лауреатами и почетными гостями фестиваля за всю его тридцатилетнюю историю.-0-