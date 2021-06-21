Документальный фильм "Перезвон" выйдет в белорусский кинопрокат 22 июня

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская премьера документального фильма "Перезвон" состоится 22 июня. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Национальной киностудии "Беларусьфильм" Алена Астапович.

Фильм "Перезвон" представят публике к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Картина посвящена тысячам сожженных деревень. Лента дает возможность переосмыслить на современном этапе политику геноцида, которая проводилась немецко-фашистскими захватчиками в Беларуси.

"Режиссер и автор сценария Евгений Сетько выбрал лучшее из военной коллекции киностудии "Беларусьфильм" и методом перемонтажа создал удивительно эмоциональную картину, состоящую из эпизодов, объединенных в 52 минуты фильма. Есть в ленте и настоящая хроника, кадры из известного "Иди и смотри" Элема Климова и современные съемки. Оператором фильма выступил Сергей Милешкин", - рассказали в пресс-службе.

С трейлером можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/embed/mAo59Gl89HI.-0-