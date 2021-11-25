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25 ноября 2021, 18:12

Документальный фильм "Qazaq. История золотого человека" про Назарбаева создавался 19 месяцев

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 8-серийный документальный фильм знаменитого американского режиссера, продюсера и сценариста Оливера Стоуна "Qazaq. История золотого человека" про первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева создавался 19 месяцев. Об этом рассказали на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА участники команды создателей ленты - режиссер Игорь Лопатенок и продюсеры Игорь Кобзев, Вера Томилова.

Официальная премьера состоялась 6 июля в столице Казахстана в эфире телеканала "Хабар". Кинолента впервые в Беларуси была показана во внеконкурсной программе кинофестиваля "Лiстапад". Европейская премьера была 20 октября на Римском кинофестивале в Италии.

По словам создателей, у картины запланирован большой мировой тур. Уже прошли премьеры в Москве, Лос-Анджелесе. На очереди Азербайджан, ОАЭ, Узбекистан, Франция, Германия, Китай и Япония.

Оливер Стоун стал в фильме и интервьюером. Первый президент Казахстана рассказал о голодоморе 30-х годов ХХ века, в результате которого погибло более 5 млн казахстанцев, о конфликте между Горбачевым и Ельциным, об истинных причинах распада СССР. Нурсултан Назарбаев пояснил, почему его не было в Беловежской пуще, поведал все интриги ГКЧП при проведении путча, детали неудачной попытки свержения Горбачева, вспомнил первые непростые годы независимости Казахстана, рассказал о страшном наследии в виде четвертого в мире государства по запасам ядерных ракет. Также Нурсултан Назарбаев поведал об историческом и судьбоносном для него событии - закрытии ядерного полигона в Семипалатинске, где было сделано 450 ядерных взрывов, от которых пострадали более миллиона мирных граждан. И это было только одним из многих сложных решений, которые пришлось принять первому президенту Казахстана.

В интервью Оливеру Стоуну Нурсултан Назарбаев искренне и честно впервые рассказал о своих ошибках и семейных трагедиях, о разрушительной работе в стране Фонда Сороса, о двойных стандартах в политике, выразил личное мнение о мировой повестке дня и сделал прогнозы.

Зрители фильма узнали о культуре мышления людей, проживающих в Казахстане, о древней истории этого народа. Создатели кинокартины показали, как первый президент Казахстана привнес культуру из прошлого в настоящее, взял на себя ответственность и с нуля построил красивую страну и современную столицу, передав их новому поколению казахстанцев, которые продолжают движение по пути развития и процветания.

Музыку к фильму написал известный итальянский кинокомпозитор, дирижер Карло Силиотто, записавший ее совместно с симфоническим оркестром "Астана Опера" и звездами фольклорной музыки Казахстана.Совсем недавно это произведение было номинировано в Голливуде на премию 2021 года Hollywood Music In Media Awards как лучшая музыка к фильму.-0-

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