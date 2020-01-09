Долгожданный и единственный концерт великого оперного певца современности Пласидо Доминго в Минске!

Пласидо Доминго родился в Испании, но свои первые успехи на оперной сцене сделал в Нью-Йорке, став солистом городского оперного театра, а через год дебютировав на сцене знаменитой "Метрополитен-опера". В том же году певец выступил в "Ла Скала" и вышел на сцену вместе с прославленной Монсеррат Кабалье. В дальнейшем их дуэт покорил сцены самых знаменитых мировых музыкальных театров. Доминго был участником невероятно знаменитого проекта "Три тенора", где он, Лучано Паваротти и Хосе Каррерас подняли оперное искусство на абсолютно новую ступень музыкального олимпа.

Репертуар Пласидо Доминго насчитывает 150 партий, количество, не имеющее аналогов у оперных певцов за всю историю. Он около четырех тысяч раз поднимался он на сцену, выступая в самых известных оперных театрах мира - от "Ла Скала" в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. В дискографии Доминго записи более ста опер, альбомов с ариями, дуэтами и программами в стиле кроссовер, которые принесли ему двенадцать премий "Грэмми", в том числе три латинские "Грэмми", он снялся более чем в пятидесяти музыкальных клипах и получил две премии "Эмми". На счету певца участие в художественных фильмах и различных телевизионных проектах, некоторые из них посмотрело более одного миллиарда человек в 117 странах.

В 1993 году он основал международный голосовой конкурс Operalia, который до сих пор проводится ежегодно. Он получил почетные докторские степени в Оксфордском и Нью-Йоркском университетах за приверженность и вклад в музыку и искусство. Доминго является и очень успешным дирижером, на его счету более 500 оперных спектаклей и симфонических концертов.

Уже 19 апреля легенда оперной сцены и один из самых влиятельных певцов в истории оперы выступит в Минске! Это грандиозное событие для любителей классической музыки, которое нельзя пропустить!

Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова, дирижер - Юджин Кон.

19 апреля, 18:00

Дворец Республики (Большой зал), живой звук.

Информационный партнер концерта - Белорусское телеграфное агентство.