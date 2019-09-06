Дом-музей I съезда РСДРП приглашает посетить выставку "Игры разума"

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В филиале Национального исторического музея Беларуси "Дом-музей I съезда РСДРП" сегодня начинает работу интерактивная выставка "Игры разума", которая. Выставка организована в рамках проекта "Лаборатория профессора Наркевича-Иодко". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Физика, механика, магнетизм - на первый взгляд нам кажется, что все это довольно сложно и далеко от понимания, но именно в нашем музее наука становится не только доступной, но и увлекательной. На экспозиция можно найти десяток уникальных головоломок ("Робот", "Энигма", "Загадки да Винчи"), электрофорную машину, Маятник Максвела, прибор Ленса и многое другое", - рассказали в музее.

Кроме того, каждый посетитель сможет самостоятельно провести собственный эксперимент, описывающий тот или иной закон физики, найти ключ к разгадке серии увлекательных головоломок, а также узнать имена знаменитых белорусских ученых и исследователей ХІХ - начала ХХ веков.

Посетить "Игры разума" можно по 1 декабря. При этом в музее уточнили, что дети дошкольного возраста допускаются на выставку только в сопровождении взрослых.-0-