Дополнительные концерты организуют во время "Январских музыкальных вечеров" в Бресте

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два дополнительных концерта состоятся во время XXXI Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера", который пройдет в Бресте с 9 по 12 января. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор, художественный руководитель и главный режиссер фестиваля заслуженный деятель искусств Беларуси Лилия Батырева, передает корреспондент БЕЛТА.

В музыкальном колледже имени Г.Ширмы 10 января состоится дневной концерт инструментальной музыки. В академическом зале учреждения образования выступят известный польский кларнетист, преподаватель Академии музыки в Гданьске Анджей Войцеховский и лауреат международных конкурсов, юная скрипачка из Москвы Анна Савкина. Также свое искусство продемонстрируют учащиеся музколледжа и детской музыкальной школы искусств №1 Бреста - лауреаты международных и республиканских конкурсов гитарист Евгений Наварко, аккордеонист Павел Забродоцкий, клавесинистка София Пыжик.

Еще один дневной концерт запланирован на 11 января в помещении церкви по ул. Мошенского в областном центре. Там выступит симфоническо-духовой оркестр из городов-побратимов Бреста - немецких Равенсбурга и Вайнгартена. Коллектив из 46 музыкантов под руководством дирижера Харальда Хепнера везет на фестиваль программу под названием "Волшебство мировой музыки". С ней он также выступит на сцене Брестского академического театра драмы на втором музыкальном вечере 10 января.

Всего на "Январских музыкальных вечерах" ждут более 200 исполнителей из 10 стран, в том числе Беларуси, Украины, России, Польши, Грузии, Италии, Франции, Германии, Китая, Японии. Как отметил начальник управления культуры облисполкома Сергей Панасюк, практически все артисты, которые были заявлены в программе, подтвердили свое участие в фестивале. Большинство из них приедут в Брест впервые. Это тенора итальянского оперного театра La Scala Джанни Монджардино, Альдо Капуто и Чжан Цзин Вэй, которые откроют музыкальный праздник 9 января. Сенсацией обещает стать выступление популярного итальянского гитариста-виртуоза Тома Синатры - племянника легендарного американского певца, актера и шоумена. Брестская публика сможет услышать хиты в его исполнении во втором отделении концерта 10 января. Ценителей высокого искусства также порадуют своим творчеством киевский молодежный камерный хор "София" под руководством Алексея Шамрицкого, японская пианистка Наоко Абураки и другие исполнители. Многие произведения прозвучат на брестском фестивале впервые.

Организаторами музыкального форума выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, областное музыкальное общество.-0-