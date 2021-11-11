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11 ноября 2021, 08:07

ДОСЬЕ: Достоевский бессмертен! Факты о жизни и творчестве к 200-летию классика

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского - великого русского прозаика, публициста и философа XIX века. По данным ЮНЕСКО, он один из самых читаемых писателей в мире. Литературное наследие классика переведено на более чем 170 языков.

Долитературная жизнь

Федор Достоевский родился 11 ноября 1821 года в большой дворянской семье. Род Федора Михайловича имеет белорусские корни и известен с конца XV века. В 1506 году его предки получили грамоту на д.Достоево (Ивановский район, Брестская область). С этого времени название этого селения стало родовым прозвищем предков писателя.

Отец семейства, Михаил Андреевич Достоевский, работал в Мариинской больнице для бедных штаб-лекарем. Мать, Мария Федоровна Достоевская (девичья фамилия Нечаева), происходила из купеческого рода.

Будущий писатель получил хорошее домашнее образование, затем три года учился в престижном московском пансионе Л.И.Чермака. В 1838-1843 годах Федор Достоевский учится в Инженерном училище. Окончив его, он поступает на службу в инженерный корпус. Однако в 1844 году уходит в отставку, чтобы посвятить себя литературе.

Первый роман

Первой напечатанной работой Достоевского стал перевод романа Оноре де Бальзака "Евгения Гранде". В это же время он начинает писать роман "Бедные люди". Произведение было напечатано в 1846 году в альманахе "Петербургский сборник". Что примечательно, критик Виссарион Белинский и редактор альманаха Николай Некрасов прочли рукопись за одну ночь.

С первым романом Достоевский становится знаменит в литературных кругах. Однако последующие повести "Двойник" и "Хозяйка" были неоднозначно воспринятыми "товарищами по цеху". Несмотря на то, что Белинский и его круг отмечали талант Достоевского, они упрекали его в затянутости, чрезмерной фантастичности этих произведений и в сильном подражании Гоголю, вплоть до заимствования.

Дело петрашевцев и казнь

В это время Федор Достоевский познакомился с Михаилом Петрашевским, сторонником утопического социализма, и начал посещать собрания его кружка. Там обсуждали проблемы освобождения крестьян, реформы суда и цензуры, читали трактаты французских социалистов, статьи Александра Герцена. В 1848 году Достоевский идейно сблизился с радикально настроенным петрашевцем Николаем Спешневым. Молодые люди читали запрещенные иностранные книги и горячо спорили о справедливом устройстве общества, смело критиковали николаевский режим.

Весной 1849 года в числе других петрашевцев Достоевский был арестован и заключен в Петропавловской крепости. Федор Михайлович находился под следствием восемь месяцев, затем был приговорен к смертной казни. Приговор был связан именно с петрашевцами, о радикальном кружке Спешнева следствие ничего не узнало. В последний момент по распоряжению императора Николая I петрашевцам объявили о замене расстрела различными сроками каторги. Достоевский был отправлен на четырехлетнюю каторгу с последующей воинской службой в звании рядового.

После каторги

С января 1854 года он служил в Семипалатинске. В 1857 году Федору Михайловичу было возвращено дворянство и право печататься. Тогда же он женился на Марии Исаевой, принимавшей еще до брака участие в его судьбе.

В 1859 году Достоевский вышел в отставку и получил разрешение жить в Твери. В конце года писатель переехал в Петербург. В 1861 году он вместе с братом Михаилом основывает журналы "Время" и "Эпоха", где печатает романы "Униженные и оскорбленные", "Записки из Мертвого дома", "Записки из подполья".

В 1864 году скончались жена и брат Достоевского. Писатель продолжает издавать "Эпоху", принимая на себя долги умершего брата.

Игрок

В 1866 году был написан его знаменитый роман "Преступление и наказание", ставший одним из величайших произведений мировой литературы. Этот роман вызвал бурю восторгов и негодования. Но шумный успех не изменил тяжелого материального положения автора (будучи еще в 1862 году первый раз на лечении в Германии, писатель увлекся игрой в рулетку). Достоевский уезжает за границу со своей второй супругой, Анной Сниткиной, где проведет четыре года.

В этот период произошло много событий в их жизни. За границей Достоевский еще больше пристрастился к рулетке. Это была настоящая болезнь. Все тонкости этой игры и психологию игрока Достоевский опишет в романе "Игрок".

На вершине творчества

В 1871 году чета Достоевских возвращается в Петербург. Наступает относительно спокойный и благополучный период жизни писателя. Благодаря деловитости его супруги материальное положение семьи улучшается. Достоевский становится издателем собственных книг, они начинают приносить доход. В этот период он создает свои гениальные произведения "Подросток", "Бесы", "Братья Карамазовы". Кроме того, Достоевский активно занимается журналистикой. В 1873 году Федор Михайлович начал редактировать газету "Гражданин". Следует отметить, знаменитый "Дневник писателя" начинался рубрикой в "Гражданине", а затем перерос в отдельный журнал, который Достоевский издавал единолично (то есть и писал все статьи) в 1876-1877, 1880-1881 годах.

В 1880 году писатель закончил свой последний роман "Братья Карамазовы", печатавшийся в журнале "Русский вестник". В этом произведении Достоевский поднимает вопросы религии, свободы, противостояния добра и зла в человеческой душе.

8 июня 1880 года, немногим более чем за полгода до смерти, Достоевский произнес знаменитую речь в Благородном собрании, посвященную открытию памятника Пушкину в Москве.

Мрачные предчувствия

В начале января 1881 года при встрече с писателем Дмитрием Григоровичем Достоевский поделился предчувствием, что не переживет нынешней зимы. 7 февраля 1881 года сестра писателя Вера Михайловна приехала в дом к Достоевским, чтобы просить брата отказаться в пользу сестер от своей доли рязанского имения, доставшейся ему по наследству от тетки. Супруга писателя вспоминала о бурной сцене с объяснениями и слезами, после чего у Достоевского пошла кровь горлом. Возможно, этот неприятный разговор стал толчком к обострению его болезни (эмфиземы).

9 февраля 1881 года Федор Достоевский скончался в кругу любимой семьи. Писатель похоронен в Санкт-Петербурге на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. На надгробии высечены слова о пшеничном зерне из Евангелия от Иоанна - эпиграф к "Братьям Карамазовым".-0-

Фото Вадима Якубёнка

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