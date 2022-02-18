ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения Михаила Савицкого

В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения народного художника Беларуси Михаила Савицкого, чье творчество ознаменовало целую эпоху в национальном искусстве.

Михаил Андреевич Савицкий - народный художник Беларуси (1972) и СССР (1983), действительный член Российской академии художеств и Национальной академии наук Беларуси. Первый, кто был награжден орденом Франциска Скорины (1997). Указом Президента Беларуси №135 от 1 марта 2006 года Михаилу Савицкому было присвоено звание "Герой Беларуси".

Александр Лукашенко поздравил Михаила Савицкого с 75-летием 18.02.1997

Михаил Савицкий является лауреатом государственных премий Беларуси (1970, 1980, 1998), Государственной премии СССР (1973), Международной премии Фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного (1999), престижной премии Михаила Шолохова (2002). Он награжден орденами Ленина (1982), Трудового Красного Знамени (1972), Отечественной войны II степени (1985), "Знак Почета" (1967). Почетный гражданин города Минска (2001).

Художник родился 18 февраля 1922 года в деревне Звенячи Толочинского района на Витебщине. Двадцатилетним юношей воевал с фашистами в рядах Красной армии. Почти в самом начале войны оказался в концлагерях Дюссельдорфа, Бухенвальда, Дахау. Чудом остался в живых: освобождение лагеря союзниками произошло в то время, когда он после семнадцатидневного пребывания под арестом за организацию побега, обессиленный, угасал в тифозном бараке.

После войны, в 1951 году, окончил Минское художественное училище (ныне Минское государственное художественное училище им. А.К.Глебова) и Московский художественный институт им. Сурикова (1957). Жил и работал в Минске. С 1980 года - руководитель Творческих мастерских живописи Академии художеств СССР в Минске (с 1991 года Творческие академические мастерские Министерства культуры Республики Беларусь).

г. Москва. I Съезд народных депутатов СССР 25.05.1989

Народный художник СССР М.Савицкий в своей мастерской 30.07.1982

Михаил Савицкий прославился своими работами на военную тематику в области станковой и монументальной живописи. Обращение Савицкого к монументальному искусству было обусловлено самой природой его художественного мышления. Для художника характерно публицистическое, эмоционально-экспрессивное раскрытие исторических и современных тем. Творчество Савицкого выделяется глубоким проникновением в сущность явлений, их философским осмыслением. В основе произведений военной тематики - личные впечатления о поступках фашистов.

Созданной в 1963 году картиной "Партизаны" художник сразу заявил о себе как об одном из крупнейших мастеров "сурового стиля". Картина оказалась на гребне тех поисков, которые наметились в белорусском искусстве в начале 1960-х годов. Работа Савицкого воплотила стилистические черты, характерные для советской живописи этого периода. В "Партизанах" сконцентрировался весь жизненный и профессиональный опыт сорокалетнего мастера.

Картина "Партизанская мадонна" (1967) наиболее полно воплотила философско-творческое кредо мастера и особенности его художественного метода. Вскоре после создания полотно было куплено Государственной Третьяковской галереей. "Партизанская мадонна" экспонировалась на многих международных выставках - в Италии, Канаде, Англии, Венгрии, Германии, Румынии, Японии, Монголии. В 1978 году Савицкий написал "Партизанскую мадонну (Минскую)".

В 1972 году мастером создана темперная роспись для Музея Великой Отечественной войны в Минске. В сложной композиции произведения экспрессия красного, черного и охры несет идейно-символическую нагрузку.

Жуткую правду о прошлом во имя будущего несут 16 полотен Михаила Савицкого под названием "Цифры на сердце" (1974-1980), посвященные ужасам концлагерей. Серия картин "Цифры на сердце" - явление, которое не имеет аналогов в искусстве по сложности и масштабности решения художественных задач.

Широко известны живописные произведения: "Витебские ворота" (1967), "Поле" (1974), "Плач по погибшим героям" (1974), а также триптих "Агрессия" (1984), проникнутые антифашистским пафосом и публицистичностью.

Народный художник СССР Михаил Савицкий 20.05.1982

Военная тема - ведущая, но не единственная в живописи Савицкого. Золотой медалью Академии художеств БССР отмечена серия Михаила Савицкого "Черная быль" (1987-1992). К 20-летию катастрофы на ЧАЭС выставка живописи "Черная быль" экспонировалась в Национальном художественном музее. В картинах "Эвакуация", "Зрячий", "Крест надежды", "Покинутые", "Доля" художник отразил события постчернобыльской жизни людей; тяжелый путь преодоления катастрофы запечатлен в работах "Реквием", "Чернобыльская мадонна", "Аллегория Чернобыля" и др.

Много картин художник посвятил теме истории становления белорусской национальной культуры: "Сейбиты" (1972), цикл полотен для музея Я.Купалы в Минске и др.

Тема крестьянского труда также присутствует в творчестве мастера. В "мирных" полотнах отношение человека к земле, зерну, хлебу исполнено особого благоговения. Бережно пересыпают зерно с ладони на ладонь трое немолодых крестьян в картине "Урожай" (1966-1967). У каждого своя собственная дума о хлебе, но в различных состояниях героев - тревоге, озабоченности, мудром спокойствии - проявляется одинаково взыскательная оценка плодов своего труда. Картина "В поле (Пора сева озимых)" (1971) - о людях, напряженно думающих о будущем урожае. Единое, лишенное суетности, сосредоточенное состояние имеет у персонажей индивидуальный оттенок, раскрывающий сильный, самобытный характер.

Михаил Савицкий известен и благодаря портретам. Среди портретных работ: "Женский портрет" (1966), "Янка Купала" (1979), "Пушкин и Гончарова" (1986). "Достоевский" (1988) и др. В 2000-2002 годах художником создана серия портретов президентов Национальной академии наук Беларуси.

Михаил Савицкий: главное для художника - быть искренним

Произведения Михаила Савицкого находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, фондах Белорусского союза художников и Министерства культуры России, выставочном объединении "Центральный дом художника", Государственной Третьяковской галерее в Москве. Творческое наследие Михаила Савицкого составляет около 200 работ.

Михаил Андреевич скончался 8 ноября 2010 года на 89-м году жизни. Похоронен на Восточном кладбище Минска.

7 сентября 2012 года была открыта Художественная галерея Михаила Савицкого. В открытии объекта принял участие Президент Беларуси. На память о посещении художественной галереи глава государства оставил запись в Книге почетных гостей. "С чувством особого волнения я посетил галерею Михаила Андреевича Савицкого - человека, которого хорошо знал и глубоко уважал, художника, чье творчество стало новым словом в искусстве и обрело мировое признание, - отметил Александр Лукашенко. - Пусть же галерея произведений этого выдающегося сына родной земли, которая открылась сегодня в Минске, послужит духовному обогащению людей, наполняя сердца гордостью за наш талантливый народ, подаривший человечеству такого Мастера".

Художественная галерея разместилась в здании на площади Свободы, 15, возведенном в XVIII веке. Решение о создании галереи было принято еще при жизни художника. Именно Михаил Андреевич выбрал это здание как место размещения галереи. С его же согласия оно реконструировалось и достраивалось как музейный объект двойного назначения, совмещающий собственно художественную галерею и экспозицию, связанную с историей данного здания.

Сегодня в галерее демонстрируются воссозданные интерьеры мастерской и рабочего кабинета Михаила Савицкого, материалы, связанные с его биографией, - личные вещи, награды, документы, фотографии, письма, книги с автографами и т.д. Также здесь размещается экспозиция, посвященная творчеству Михаила Савицкого. Она сформирована из работ, приобретенных у художника либо подаренных им, переданных на временное хранение семьей художника, а также белорусскими музеями. За создание экспозиции и популяризацию творческого наследия знаменитого белорусского художника коллективу музея присуждена специальная премия Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Кроме постоянной экспозиции в галерее регулярно проводятся художественные выставки и уникальные культурные мероприятия.

В 2012 году в честь Михаила Савицкого была открыта мемориальная доска, созданная скульптором Валентином Занковичем за счет городского бюджета на основании решения Мингорисполкома. Установлена она на доме по улице Беломорская, 17, где проживал художник. "Еще при жизни Михаил Савицкий просил, чтобы все было сделано скромно, без помпезности. Даже без портрета. Все эти пожелания я учел при создании доски", - сказал Валентин Занкович. Кроме перечисления главных регалий художника на мемориальной доске изображены лишь кисти и палитра.

О Михаиле Савицком создан документальный фильм по сценарию Геннадия Буравкина "Опаленная память", а также документальный фильм АТН Белтелерадиокомпании "Михаил Савицкий. Тайны биографии".

В 2013 году состоялась презентация книги "Михаил Савицкий" из серии "Славутыя мастакі з Беларусі".

В 2020 году одна из новых улиц столицы была названа в честь великого художника.

К юбилею Михаила Савицкого запланирован большой цикл мероприятий, их более 20. Помимо выставочных, будут мероприятия и в современных форматах.

В художественной галерее Михаила Савицкого накануне дня рождения мастера, 17 февраля, открылась выставка "Михаил Савицкий. Наследие", где представлены работы не только самого Савицкого, но и творчество воспитанников творческих академических мастерских.

18 февраля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоится открытие временной экспозиции "Цифры на сердце", на которой будут представлены работы мастера с 1974-1979, 1987 годов, когда он был уже зрелым и востребованным художником.

Также в этом году Национальный банк планирует выпустить в обращение памятную монету, посвященную 100-летию со дня рождения Михаила Савицкого.

Михаил Андреевич Савицкий навсегда вошел в историю Беларуси как величайший мастер искусства современности, замечательный педагог и общественный деятель, чье творчество составляет одну из самых ярких страниц национальной культуры.-0-

Народный художник СССР М.А. Савицкий 29.10.1979

Выставочный проект памяти Михаила Савицкого готовится к открытию в Могилеве