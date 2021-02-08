ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Мележа

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения народного писателя Беларуси, лауреата многочисленных премий Ивана Мележа.

Родился Иван Павлович Мележ 8 февраля 1921 года в деревне Глинищи Хойникского района Гомельской области, которую он так часто потом вспоминал в своих художественных и публицистических произведениях. Семья Мележа жила небогато. Дети с малых лет помогали взрослым. Едва повзрослев, Иван стал пасти свиней. Начальные классы школы он посещал в Глинищах, а среднюю школу - в Хойниках, в ста с лишним километрах от Гомеля. Так с детства и отроческих лет началась для Мележа жизнь вне родительского дома.

Музей Ивана Мележа в деревне Глинище. 2008 год

В школьные годы он увлеченно и много рисовал, мечтая стать художником. Охотно участвовал в драматическом кружке, выступал в школьных спектаклях. Много читал, пробовал писать стихи.

После окончания школы в 1938 году работал в райкоме комсомола в Хойниках. В 1939 году стал студентом Московского института истории, философии и литературы, с первого курса его призвали в Красную Армию, службу проходил в артиллерийском полку. В 1940 году он участвовал в освобождении Северной Буковины и Бессарабии.

В декабре 1941 года получил ранение. После выздоровления был направлен на курсы политсостава, где заместителем начальника был Леонид Брежнев. Он и подписал документы, что курсы окончены на отлично.

В 1942 году в бою под Ростовом Мележ был тяжело ранен - осколок бомбы раздробил его правое плечо. Хирургу удалось сохранить его руку.

В октябре 1942 года Мележ получил свидетельство об инвалидности и попал в Бугуруслан (Россия), где тогда размещался один из центральных пунктов по эвакуации населения. С ноября 1942 года преподавал военную подготовку и заочно учился на литературном факультете Молдавского пединститута. В 1943-1944 годах работал в Белорусском государственном университете, который находился в то время на станции Сходня под Москвой.

Иван Мележ в годы Великой Отечественной войны. 1941 год

В августе 1944 года он переехал в Минск. Заочно учился на филологическом факультете, который окончил в 1945 году. В 1945-1948 годах учился в аспирантуре при БГУ. С мая 1945 года по январь 1947 одновременно с учебой в аспирантуре работал в редакции журнала "Полымя". После окончания аспирантуры работал старшим преподавателем белорусской литературы в БГУ. С августа 1950 по сентябрь 1951 года был консультантом отдела пропаганды и агитации по вопросам литературы ЦК КП(б)Б. С 1966 года был секретарем, а в 1971-1974 годах - заместителем председателя правления республиканского Союза писателей БССР.

Иван Мележ активно занимался общественной деятельностью. Он был председателем правления Белорусского отделения товарищества "Беларусь-Франция", председателем Белорусского комитета защиты мира, членом Международного совета мира, депутатом Верховного Совета БССР.

Литературная деятельность Иван Мележа началась в 1930-е годы. В 1933 году он участвовал в конкурсе, объявленном журналом "Искры Ильича", на лучший рассказ по рисункам "Приключения на границе". Рассказ Мележа был признан одним из лучших. Сам автор позже назвал участие в этом конкурсе первым своим писательским успехом, первой авторской радостью. "Оттуда все и началось", - говорил он. В 1939 году в "Чырвонай змене" было напечатано первое стихотворение Ивана Мележа "Родине". Перед войной его стихи появлялись на страницах газет "Літаратура і мастацтва", "Бальшавік Палесся" и других.

Война не прервала литературного творчества Ивана Мележа. Находясь на лечении в тбилисском госпитале, начал писать рассказы. В сентябре 1943 года в "Бугурусланской правде" был опубликован его рассказ "Последняя операция". В 1944 году в газете "Звязда" был напечатан первый рассказ на белорусском языке "Сустрэча ў шпіталі".

Кузьма Чорный был первым, кто увидел у Ивана Мележа задатки таланта и благословил его на литературную деятельность. Он высоко оценил его ранние произведения, особенно рассказ "В метель", давший название первому сборнику рассказов начинающего прозаика, вышедшему в 1946 году. В сборник вошли произведения, написанные в 1942-1945 годах, посвященные событиям войны.

Масштабным и многоплановым по охвату событий, богатым на настоящие народные характеры был первый роман Ивана Мележа "Минское направление", в котором автор показал освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков летом 1944 года в ходе операции "Багратион".

В 1950 году Иван Мележ вернулся до малых эпических произведений. Он издал сборники прозы "Близкое и далекое", "В горах дожди", "Что он за человек", "Жизненные заботы". Писатель попробовал свои силы и в драматургии. Он создал одноактные пьесы "Лицом к лицу", "Кто пришел ночью", многоактные "Пока вы молодые", "Дни рождения", "В новом доме".

Самым значимым произведением, в котором талант Мележа раскрылся с особой силой, стала трилогия "Полесская хроника". Это главное его произведение, рассказ о близком и дорогом писателю родном крае. Цикл состоит из романов: "Люди на болоте", "Дыхание грозы", "Метель, декабрь" (не окончен). В черновом варианте остались недописанные романы "За осокою берег" и "Святая весна". В "Полесских хрониках" прозаик раскрыл судьбу крестьянства в переломный период истории, отобразил события 1920-х годов и коллективизацию на Полесье. Он создал народную книгу, национальную эпопею. Образы Ганны, Василя, Апейки и других героев стали воплощением национального характера, образами-типами общечеловеческого звучания. По значимости и художественному достоинству эту трилогию сравнивают с "Новой землей" Я. Коласа, романами К. Чорнага, "Тихим Доном" М. Шолохова.

Творческое 30-летнее наследие писателя составляют новеллы, рассказы, дневники, пьесы, романы. Он является автором книг литературно-критических статей, очерков и публицистических выступлений "Жизненные заботы", сборников "Белые вишни и яблони" (рассказы и повести), "Первая книга. Дневники. Тетради. Из записных книжек". Каких бы вопросов ни касался Иван Мележ в своих статьях, во всех его суждениях выражалось глубокое гражданское и писательское неравнодушие к происходящему вокруг него - не только в непосредственной близости от него, но и к тому, что происходило в самых далеких уголках современного ему мира.

В 1972 году прозаику за большие достижения в развитии белорусской литературы было присвоено почетное звание народного писателя Беларуси. Он является лауреатом Литературной премии имени Я. Коласа (1962), Ленинской премии (1972), Государственной премии БССР имени Я. Коласа (1976), награжден несколькими орденами и медалями.

Иван Мележ. 1972 год

Умер Иван Павлович Мележ в 1976 году в возрасте 55 лет.

Произведения Ивана Мележа получили мировое признание и переведены на многие языки. По многим из них созданы радио и телепостановки, поставлены спектакли на сценах областных и республиканских театров, сняты теле- и кинофильмы.

В 1980 году Союзом писателей БССР была учреждена литературная премия имени Ивана Мележа.

Его именем названы улицы в Минске, в Гомеле, в Кобрине, в Хойниках, в поселке Лельчицы. В Минске на доме №7 по улице Янки Купалы, где жил писатель, установлена мемориальная доска. Имя писателя также присвоено библиотеке №2 города Гомеля, гомельской Белорусско-славянской гимназии №36, Мозырскому драматическому театру.

В родной деревне Мележа Глинище имя писателя носит не только улица, но и школа, установлен бронзовый бюст. Здесь же в 1983 году открыт для посетителей Литературный музей имени писателя. В экспозиции представлено свыше 400 экспонатов: вещи, фотодокументы, рукописи, живопись, графика, книги о творчестве Мележа. В книге посетителей музея свои отзывы оставили государственные и общественные деятели Беларуси, делегации из Германии, Италии, Великобритании и других стран.

Музей Ивана Мележа в деревне Глинище. 2008 год

Музей Ивана Мележа в деревне Глинище. 2008 год

В 2008 году музей посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В книге записей музея глава государства отметил: "Книги Ивана Мележа стали настоящей национальной эпопеей, энциклопедией народной жизни, источником воспитания патриотизма и любви к родному языку, истории и культуре нашего Отечества. Очень приятно, что здесь на малой родине Ивана Мележа, так бережно сохраняется память о нем".

В городском парке в Хойниках 5 сентября 2010 года открыта скульптурная композиция по мотивам романа "Люди на болоте". Автор многофигурной композиции Валерий Кондратенко в бронзе и граните увековечил образы героев романа, который является первой частью трилогии Мележа "Полесская хроника".

Жизни и творчеству писателя посвящен документальный фильм "Иван Мележ", снятый на киностудии "Беларусьфильм" по сценарию известного белорусского писателя Вячеслава Адамчика.

К 100-летию со дня рождения белорусского писателя 28 января в Национальной библиотеке Беларуси открылась литературно-художественная выставка, где представлены издания произведений Ивана Мележа из фондов Национальной библиотеки. Среди них самые первые, раритетные, издания, в том числе с иллюстрациями знаменитых художников.

8 февраля в Государственном музее истории белорусской литературы откроется литературно-документальная экспозиция "Ад палескіх імхоў да асвейскіх крыніц...", где будут представлены портреты и фотографии писателя, графические работы известных художников Арлена Кашкуревича, Натальи Поплавской к произведениям Ивана Мележа, эпистолярии, личные вещи, книги с автографами.

Министерство связи и информатизации 8 февраля выпустит в обращение почтовый блок "Народные писатели Беларуси", один из них посвящен Ивану Мележу. Канал "Культура" Белорусского радио отметит годовщину со дня рождения писателя трансляцией постановочных рассказов "У завіруху" и "Ноччу", радиоспектаклей "Хто прыйшоў уначы" и "Подых навальніцы".-0-