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16 июня 2021, 07:00

ДОСЬЕ: К 110-летию со дня рождения композитора Дмитрия Лукаса

Дмитрий Лукас
Дмитрий Лукас

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году исполняется 110 лет со дня рождения белорусского композитора педагога Дмитрия Лукаса.

Дмитрий Александрович Лукас родился 16 июня 1911 года в литовском городе Швенченис в семье железнодорожника. По семейной традиции окончил школу паровозных машинистов, Гомельский техникум путей сообщения. Работал слесарем, машинистом паровоза, преподавателем механики, технологии металлов и других специальных технических дисциплин. Наряду с этим большое место в жизни юноши занимала музыка. Еще в школьные годы он начал посещать кружки художественной самодеятельности, играл на различных музыкальных инструментах, пел.

Любовь к музыке привела его в Гомельскую музыкальную школу, после окончания которой он продолжил занятия на вокальном отделении музыкального училища. С того времени вся его жизнь и деятельность были неразрывно связаны с музыкальным искусством. Со второго курса он начал совмещать пение с занятиями на историко-теоретическом отделении.

В 1936 году Дмитрий Лукас поступил в класс композиции Белорусской государственной консерватории, где занимался сначала у Николая Аладова, а затем у Василия Золотарева. Первые самостоятельные произведения Лукаса отличались зрелостью и оригинальностью, и это дало возможность молодому автору стать в 1937 году членом Союза композиторов СССР.

В Великую Отечественную войну он находился в действующей армии на Сталинградском фронте. Работал художественным руководителем воинского ансамбля песни и танца. На фронте у Лукаса родилась мысль создать историческую белорусскую оперу.

После войны Дмитрий Лукас работал начальником музыкального отдела Департамента искусств БССР, старшим редактором Белгосиздата, был главным редактором музыкального вещания, а затем художественным руководителем Белорусского радио. С 1965 года Дмитрий Александрович Лукас преподавал в Минском государственном педагогическом институте имени Горького, руководил вокальной кафедрой.

В творчестве Дмитрия Лукаса представлены почти все музыкальные жанры - от опер, симфоний, инструментальных и вокальных циклов до хоров, романсов и песен.

Самый интенсивный период творчества композитора приходится на послевоенные годы. Он написал такие значительные произведения, как оперы "Кастусь Калиновский", "Песня о счастье", "Дочь партизана", произведения для симфонического, народного, духового оркестров, камерно-инструментальные произведения, множество романсов, обработок народных песен и песен самодеятельных композиторов, а также музыка к кинофильмам и спектаклям. Он автор музыки к драматическим спектаклям "Ночь в сентябре", "Годы испытаний", "Константин Заслонов", "Пинская шляхта" и других. Произведениям Дмитрия Лукаса присущи яркая мелодичность, напевность и тонкий лиризм.

Его опера "Кастусь Калиновский" является первым в белорусской музыке произведением на историко-революционный сюжет. В ней ярко и впечатляюще представлен центральный герой произведения. Его вокальная партия, близкая по характеру лирико-эпическим песням белорусского народа, заключает в себе ряд арий, монолог и балладу. Все сольные эпизоды партии Калиновского были популярными номерами концертных программ белорусских певцов. Премьера оперы "Кастусь Калиновский" состоялась 8 ноября 1947 года на сцене Белорусского театра оперы и балета и прошла с большим успехом.

В 1959 году Лукас написал "Симфонию". В этом произведении наиболее ярко проявилось мелодическое дарование композитора, умение полно использовать красочное многообразие оркестровой палитры, знание исполнительских возможностей каждой из оркестровых групп.

Разнообразием полифонических приемов, напевностью, лаконичностью формы отличается концертино для голоса с симфоническим оркестром. Но наиболее активно и успешно Дмитрий Лукас работал в области вокальных жанров. Он сочинял хоры, романсы, песни для дуэта, трио, квартета, массовые песни.

Ярко проявил свой талант Дмитрий Лукас там, где господствовала певческая муза. Это хоры "Узнялося сонца яснае" на слова Адама Русака, "У садочку май" Максима Танка, "У цёмным лесе гаманіла" (слова народные), а также романсы "Як у лесе расцвіталі" на слова Янки Купалы, "Хай кажуць мне" Михася Машары и другие.

К 300-летию воссоединения Украины с Россией Дмитрий Александрович написал цикл романсов "Мелодии" на слова Леси Украинки. Лирико-элегический по своему настроению и характеру музыки цикл посвящен чувствам, мечтам и переживаниям женщины. Музыка романсов глубоко трогает слушателя тем, что композитор сумел проникнуть в душевный мир автора текстов - пламенного патриота, полного светлых мечтаний и мыслей о счастье своего народа, праве каждого человека на радость, любовь и свободу.

Богатством мелодического и гармонического языка, метроритмическим разнообразием отличается вокально-фортепианный цикл "Времена года". Он состоит из 19 романсов на стихи Эди Огнецвет и четырех прелюдий для фортепиано. Содержание цикла не ограничивается только зарисовками природы. В нем отражены характерные явления действительности, героический труд народа, его решимость отстаивать дело мира.

Лукас принимал активное участие в общественной жизни Союза композиторов Беларуси, постоянно оказывал помощь любительским художественным коллективам, консультировал самодеятельных композиторов. За плодотворную творческую и общественную деятельность Дмитрий Лукас награжден орденом "Знак Почета", а в 1955 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Беларуси.

Умер талантливый композитор в 1979 году.

Лучшие произведения Дмитрия Александровича Лукаса и в наше время завораживают своей мелодичностью и народностью. Его музыка глубоко трогает слушателя, волнует его душевный мир.-0-

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