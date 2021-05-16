ДОСЬЕ: К 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры Беларуси Василя Витки

В этом году исполняется 110 лет со дня рождения заслуженного деятеля культуры Беларуси, прозаика, поэта, драматурга, критика, переводчика Василя Витки.

Родился Василь Витка (настоящие фамилия и имя Крысько Тимофей Васильевич) 16 мая 1911 года в деревне Евличи Слуцкого района Минской области. После семилетки поступил в Слуцкую профтехшколу, где в 1928 году получил специальность слесаря. На работу его направили на Бобруйский деревообрабатывающий комбинат.

Василь Витка начал сотрудничать с заводской многотиражкой. Вскоре на него обратил внимание редактор бобруйской окружной газеты "Коммунист" Михась Лыньков, который стал учителем и критиком будущего поэта.

Позже Василь Витка работал в редакциях областных и республиканских газет "Чырвоная змена", "Літаратура і мастацтва", в журнале "Полымя рэвалюцыі". В 1940-1941 годах был секретарем Белостокского отделения Союза писателей БССР.

Во время Великой Отечественной войны являлся редактором массовых изданий для оккупированных территорий Беларуси, работал в редакциях газеты "Савецкая Беларусь", сатирического листка "Партызанская дубінка", сатирической газеты-плаката "Раздавім фашысцкую гадзіну". В 1944 году стал ответственным секретарем журнала "Беларусь". С 1948 года был заместителем редактора, а в 1951 году стал главным редактором газеты "Літаратура і мастацтва". В 1957 году возглавил белорусский детский журнал "Вясёлка", на должности главного редактора он плодотворно работал 17 лет.

Зрелое литературное творчество Василя Витки проявилось в годы Великой Отечественной войны. Пламенное слово поэта звучало в партизанских лесах и белорусских селах.

В начале 1944 года в Москве вышел первый поэтический сборник Василя Витки "Закалка", в котором, как писал Кузьма Чорный, Родина предстала перед нами полной гармонией глубоких образов. Стихотворения Василя Витки свидетельствовали, что в литературу пришел не случайный человек, а талантливый мастер поэтического слова.

Позже вышли сборники "Полдень", "Верность", "Роза и штык", "Проводы лета", "Праздник дружбы" и другие. Поэтические слова из-под пера Василя Витки выходили живыми, мудрыми, трогательными, благозвучными и нежными.

Наиболее известен Василь Витка как детский писатель. Все произведения, написанные для детей, отличаются высоким художественным уровнем. Своими произведениями автор учил детей любить родной язык, помогал разобраться в понятиях добра и зла, стремился воспитать их активными и эмоциональными людьми. Стихотворения, сказки, загадки Василя Витки, выходя из печати, сразу переходили в ряд хрестоматийных. Их и теперь используют в учебниках и пособиях.

Владимир Дубовка и Василь Витка на IV съезде писателей. 1959 год. Фото из фондов ЦНБ НАН Беларуси

Он пришел в детскую литературу, как сам признавался, "па закліку сумлення, па закліку душы, па закліку сапраўднай любові". Творчество Василя Витки для детей началось со сказочного эпоса. Большой творческой удачей стала сказка " Белкино горе", которая благодаря своей занимательности и юмору стала одной из самых любимых у детей.

Успешными были также сказки Василя Витки "Аистово лето", "Сказка о царе Зубре", "Дударик", "Азбука Васи Веселкина", "Белорусская колыбельная", "Зайчик-водолаз" и др. Детские произведения написаны с тонким ощущением особенностей детского восприятия, с любовью к загадочно-волшебной стране Детства. Творчество Василя Витки для детей - мир волшебства, красоты, необыкновенных приключений, гармонии звуков и красок.

Василь Витка широко известен и за пределами Беларуси. Его произведения для детей переведены на славянские языки, а также немецкий, английский, голландский, литовский, эстонский языки.

Талант Василя Витки проявился и в публицистике. Он написал публицистические книги "Дети и мы", "Уроки", "Азбука души". Оригинальные, новаторские, они несут в себе размышления над проблемами времени, жизни, судьбы национальной белорусской культуры, литературы и языка. Писатель исследовал проблемы воспитания, затрагивал многие проблемы школьной жизни. Все творчество Василя Витки пронизано чувством глубокой ответственности за воспитание детей. Он был писателем-педагогом, учителем, воспитателем, который всерьез обеспокоен педагогическими проблемами.

Его перу также принадлежит сборник сатиры и юмора "Для дома, для альбома и немного для эпохи". Василь Витка пробовал себя и в области драматургии. Известна его пьеса "Луч будущего" - о колхозной послевоенной жизни, а также пьеса " Счастье поэта", посвященная жизни и творчеству Янки Купалы.

Василь Витка переводил на белорусский язык произведения Салтыкова-Щедрина, Маяковского, Тютчева, Сухомлинского, а также произведения других русских, украинских, латышских, болгарских и польских писателей.

Последней книгой Василя Витки стал сборник "Дом, где живут слова" (1995) - своеобразный стихотворный словарь. 5 июля 1996 года классик белорусской литературы скончался.

Творчество Василя Витки - одна из наиболее значительных страниц современной белорусской литературы, а его жизнь - яркий пример самоотверженного служения Отчизне. Нередко в своих произведениях Василь Витка отображал неповторимую и таинственную красоту родной Случчины и родной Беларуси. Литературное наследие талантливого писателя заняло свое почетное место в золотом фонде белорусской национальной литературы и культуры XX века.

На слова Василя Витки написаны песни. Его заслуги в литературе отмечены орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, а также двумя орденами "Знак Почета" и медалью Франциска Скорины.

Творчество Василя Витки получило признание не только в Беларуси, но и за ее пределами. В 1972 году Василю Витке была присуждена Государственная премия Беларуси. В 1978 году он был награжден Международным почетным дипломом имени Ханса Кристиана Андерсена с занесением фамилии писателя в Почетный список выдающегося датского сказочника.

К 110-летию со дня рождения Василя Витки в Государственном музее истории белорусской литературы открылась временная литературно-документальная экспозиция "Васіль Вітка. "Вясёлкі" вітаю прылёт…" Экспозиция представит творческую индивидуальность Василя Витки через его произведения и историю первого журнала для дошкольников и младших школьников Беларуси "Вясёлка". Посетить экспозицию можно будет по 19 сентября.-0-