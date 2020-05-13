ДОСЬЕ: К 115-летию легенды белорусской сцены Стефании Станюты

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 13 мая 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:38 В Беларусь из Китая отправлена партия средств медицинского назначения весом 10 т Общество
10:36 Турбаза появится на месте бывшего оздоровительного лагеря в Полоцком районе Регионы
10:28 Закрытие школ не оказало значимого влияния на распространение COVID-19 - норвежские эксперты В мире
10:16 Второй сезон конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" посвящен теме малой родины Культура
10:10 В Гродно включат отопление в медучреждениях и детсадах Регионы
09:53 Центр по защите прав потребителей финансовых услуг предлагается создать в Беларуси Экономика
09:51 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии В мире
09:47 У жителя Жлобинского района изъяли 3,4 кг насвая Происшествия
09:45 В Польше запускают программу по использованию водорода в энергетике В мире
09:37 Заседание Экспертного совета стран СНГ по проблемам диабета пройдет онлайн Общество
09:33 В Беларуси планируют чаще использовать деревянные окна при строительстве Экономика
09:23 Четыре человека погибли на пожаре в частном доме в Минске Происшествия
09:05 Виртуальную галерею портретов ветеранов создали в Новополоцке Регионы
09:00 Абонентам МТС стала доступна технология eSIM, заменяющая классическую SIM-карту Общество
09:00 В Байнете нашлись редкие домены из двух и трех символов Технологии
08:59 Каждый месяц – 1% от цены! Купите новую престижную квартиру в центре Минска в рассрочку на 100 месяцев! Общество
08:58 "Спорт-пари": новости для участников игр Общество
08:48 Гандболистки БНТУ-БелАЗа примут "Гомель" в матче чемпионата Беларуси Спорт
08:45 США возвращают российские ИВЛ после пожаров в больницах В мире
08:42 Более 100 вакансий предложат на электронной ярмарке в Гомеле Регионы
08:38 Выставку одной картины презентуют в Могилеве 18 мая Афиша
08:24 В Китае за сутки выявили семь новых случаев коронавируса В мире
08:18 Более 80 благородных оленей заселили в леса Лепельского района Регионы
08:04 В Великобритании начинается первый этап ослабления карантина В мире
08:00 ДОСЬЕ: К 115-летию легенды белорусской сцены Стефании Станюты Культура
07:54 Минэнерго США считает важным снижение добычи нефти для открытия экономик В мире
07:49 Могилевский драмтеатр готовит премьеру по рассказам Василия Шукшина Афиша
07:44 Власти Новой Зеландии отменили режим ЧП В мире
07:33 Число жертв коронавируса в США к августу может достичь 147 тыс. В мире
07:15 Более трех лет проведут в колонии угонщики автомобиля из Полоцка Происшествия
Все новости
Все новости
Культура
13 мая 2020, 08:00

ДОСЬЕ: К 115-летию легенды белорусской сцены Стефании Станюты

Стефания Станюта. Фото из архива
Стефания Станюта. Фото из архива

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения народной артистки Беларуси и СССР Стефании Станюты. Творческая биография артистки - целая эпоха в истории белорусского театрального искусства. Стефания Михайловна долго и благородно служила родному Купаловскому театру, заслужив большую любовь и благодарность многих поколений зрителей.

Стефания Станюта в рабочем кабинете, 1984 год. Фото из архива
Стефания Станюта в рабочем кабинете, 1984 год. Фото из архива

Стефания Станюта - коренная минчанка. Родилась 13 мая 1905 года в семье известного белорусского художника Михаила Петровича Станюты. Одной из самых лучших его работ является портрет его дочери, актрисы Стефании, который хранится в Национальном художественном музее Беларуси. Именно отец первым заметил в девочке талант перевоплощения. Юная Станюта была пластичная, с отличным музыкальным слухом, очень любила танцевать.

Стефания училась в церковно-приходской школе, затем в Минской женской правительственной гимназии. С 1918 года она работала статисткой, хористкой и танцовщицей в Первом товариществе белорусской драмы и комедии Флориана Ждановича, на основе творческого коллектива которого в 1920 году был образован Первый Белорусский государственный театр (сегодня - Национальный академический театр имени Янки Купалы), где Стефания продолжала играть.

В 1921 году в числе способной молодежи Станюту направили на учебу в Белорусскую драматическую студию, которая была организована при Московском художественном академическом театре. Тогда же начинающая артистка сыграла Венеру в народной драме "Царь Максимилиан", Титанию в спектакле "Сон в летнюю ночь", Агаву в "Вакханках" Еврипида. Этими спектаклями открылся в Витебске Второй Белорусский государственный театр, куда вместе с выпускниками студии в 1926 году попала и Станюта. Здесь она работала пять лет. За это время молодая актриса сыграла темпераментную Психею ("Эрос и Психея"), живую, оптимистичную Манюню ("Около террасы"), а также первые комедийные роли.

В годы учебы в Москве Стефания влюбилась в актера из этой же студии, где играла сама, Василия Роговенко. Пара поженилась. Дирекция выделила молодоженам по 10 рублей. На эти деньги Стефания купила себе туфли-лодочки и фильдеперсовые чулки - в них и репетировала. Молодые вместе играли в спектакле "Царь Максимилиан". Увы, их брак продлился недолго.

В 1931 году Станюта пришла в труппу Первого Белорусского государственного театра. В то время на его сцене играли такие именитые артисты, как Владимир Крылович, Владимир Владомирский, Глеб Глебов, Борис Платонов, Флориан Жданович, Ольга Галина, Лидия Ржецкая, Вера Пола и другие. В этой актерской семье Станюта заняла свое почетное место и проработала почти 70 лет. Ее полюбили в театре за яркий талант, большую человеческую красоту, скромность и добросовестное отношение к работе, а также за то, что она была очень светлым человеком.

Стефания Станюта в роли Мод в спектакле драматического театра имени Янки Купалы "Гарольд и Мод", 1994 год. Фото из архива
Стефания Станюта в роли Мод в спектакле драматического театра имени Янки Купалы "Гарольд и Мод", 1994 год. Фото из архива

В 1934 году Стефания Станюта снова вышла замуж - за офицера Александра Кручинского. В 1936 году у них родился сын Александр, который стал ученым, доктором наук, литературоведом. Необыкновенно любил мать, был очень на нее похож.

Когда началась война, театр Янки Купалы был на гастролях в Одессе. В Минске у Стефании Станюты осталась семья, но театр еще долго находился в Одессе, где актриса была начальником группы самозащиты. Из Украины артистов эвакуировали в сибирский Томск. Там они с успехом играли "Павлинку" и "Примаки" Янки Купалы. В те времена Стефания часто выступала в госпиталях перед ранеными, вела театральный кружок с выздоравливающими бойцами.

Актерская судьба Станюты сложилась чрезвычайно удачно, и за долгую жизнь на сцене Купаловского театра она создала целую галерею женских образов. Среди них - Глафира в спектакле "Волки и овцы", Дуэнья в "Дне чудесных обманов", Марыля в "Разоренном гнезде". Ее Мод в "Гарольде и Моде" - настоящее воплощение любви и жажды жизни. Смелая, обаятельная и интеллигентная, она излучала энергию солнца, света и красоты, учила любить жизнь и не бояться стареть. Сама актриса часто утверждала, что нет старости там, где господствует молодость сердца и души.

К числу значительных работ последних лет Станюты относится роль Арины Родионовны в "Верочке" Андрея Макаенка. В этом образе много неповторимых цветов и нюансов, запоминающихся актерских деталей. Эта роль исполнялась Станютой с особенной любовью и вдохновением. В ней актриса смогла передать настоящую народность женского характера, его духовность и красоту. Замечательно играла она также старую ключницу Михеевну в спектакле "Последняя жертва".

У Станюты было много интересных ролей, но настоящая слава пришла к ней поздно, когда она играла уже пожилых женщин и бабушек. Причем актриса умела быть одинаково органичной в ролях изможденных крестьянок и элегантных светских женщин. И даже маленький эпизод Станюта делала истинным сценическим шедевром. Актриса всегда была предана театру, она выходила на сцену даже после 90 лет.

Имя Стефании Станюты связано не только со сценой Купаловского театра. Отдельной страницей ее творчества является кино, она плодотворно сотрудничала с радиотеатром и телевидением. На творческом счету талантливой актрисы более 60 ролей в кино и на телевидении. Она снималась в таких фильмах, как "Люди на болоте" режиссера Виктора Турова, любимом многими фильме "Белые Росы" Игоря Добролюбова, телефильмах "Мы - парни живучие", "Время выбрало нас". А главный фильм актрисы, который сделал ее звездой, - "Прощание" по повести "Прощание с Матерой" Валентина Распутина, где она сыграла роль Дарьи. Матера - это деревня на острове, который из-за строительства гидроэлектростанции должен быть затоплен. Это трагедия для сельских жителей, которые вынуждены сжигать свои дома и оставить под водой родные могилы. Дарья, перед тем как дом ее будет сожжен, чисто моет хату, белит печь, украшает горницу цветами. Момент, когда она смотрит на свой горящий дом, забыть невозможно. Фильм показывали во многих странах, и везде реакция зрителей была восторженной.

Творчеству Станюты свойственны глубокое проникновение в психологию образа, эмоциональность, выразительность слова, жеста, мимики, яркая комедийность, умелое использование иронии и гротеска. Стефания Станюта создала ряд народных характеров, в которых подчеркнула мудрость, активную жизненную позицию, связь с землей, душевную щедрость и человечность. Ее роли были разными, но неизменно гениальными.

Мемориальная доска Стефании Станюты. Фото из архива
Мемориальная доска Стефании Станюты. Фото из архива

Стефания Михайловна была удостоена самых высоких званий: народная артистка Беларуси, народная артистка Советского Союза, академик Международной академии театра. Первый приз "Хрустальная Павлинка" был присужден именно ей. Она - лауреат Государственной премии Беларуси, награждена медалью Франциска Скорины, орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и "Дружбы народов". Ее называли живой легендой, талисманом Купаловского театра. При всем этом сама Стефания Станюта была невероятно скромным и застенчивым человеком.

В одном из своих интервью русский театральный критик Александр Кугель писал о Стефании Михайловне: "Есть люди, красивые люди, которые, чем старше, тем становятся красивее. Таковы люди с интеллектуальной складкой. И в этих чертах, освященных светом мысли и пережитых интеллектуальных страданий, все больше и больше сказывается прелесть духовного прозрения".

У актрисы было увлечение: где бы она ни была, она собирала желуди, ягоды рябины, шиповника, семена экзотических фруктов, добавляла к ним фасоль, кукурузу и мастерила из всего этого украшения, которыми щедро одаривала своих друзей и знакомых.

Умерла Стефания Михайловна в 2000 году. Она очень достойно прожила свою жизнь. Была не только талантливой актрисой, но и добрым, очень отзывчивым человеком. Гордилась сыном, любила невестку и внука, успела порадоваться рождению правнучки Мелитины, вот только ее спортивные успехи Стефания уже не застала.

Сын Стефании Станюты Александр издал книгу воспоминаний о матери. Первая вышла в 1994 году, а дополненный вариант, "Жизнь актрисы", в 2001 году. К 105-летию со дня рождения актрисы Александр Станюта издал роман "Городские сны".

В память о выдающейся актрисе в 2003 году на доме №19 по проспекту Независимости в Минске была установлена мемориальная доска Стефании Станюты, а в ноябре того же года - памятник на Восточном (Московском) кладбище. Министерство связи и информатизации Беларуси в 2005 году ввело в почтовое обращение марку "100 лет со дня рождения С.М.Станюты". К 100-летию актрисы был выпущен памятный буклет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЕЛТА досье
Новости рубрики Культура
Фото из архива Второй сезон конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" посвящен теме малой родины
Во что играли наши предки, расскажет выставка в Гомеле
Фото из архива Музей истории белорусского кино подготовил выставку к 80-летию режиссера Валерия Рубинчика
Фото из архива Музыкальный театр готовит премьеры спектаклей к осени
Фото организаторов шоу Белтелерадиокомпания покажет шоу "Евровидение: Europe Shine a Light"
РТБД покажет премьеру спектакля "Профіт" онлайн
Главное
Александр Лукашенко Проект указа о соцподдержке отдельных категорий граждан обсудили у Президента Беларуси
Лукашенко: головой все отвечают за спасение жизней людей
Ситуация в экономике в I квартале была управляемой, несмотря на внешние шоки - Румас
В Байнете нашлись редкие домены из двух и трех символов
Топ-новости
Картина дня: проект указа о соцподдержке граждан, ситуация в экономике и майский снег
Центр по защите прав потребителей финансовых услуг предлагается создать в Беларуси
Абонентам МТС стала доступна технология eSIM, заменяющая классическую SIM-карту
Каждый месяц – 1% от цены! Купите новую престижную квартиру в центре Минска в рассрочку на 100 месяцев!
Танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды
В обновленном законе о госсимволах появятся эталонное изображение флага и три цветовые версии герба
ДОСЬЕ: К 115-летию легенды белорусской сцены Стефании Станюты
Второй сезон конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" посвящен теме малой родины
Проработать вопросы ресоциализации освобожденных по амнистии стоит заранее - Чайчиц
Движение общественного транспорта по ул.Богдановича в Минске изменится 16-17 мая
Первый беспилотный электробус протестировали в "Великом камне"
Творческий конкурс "Пад знакам Года малой радзімы!" объявлен в Беларуси
Обладательница медали имени Флоренс Найтингейл - о любви к людям, сострадании и призвании
Беларусь предлагает принять на уровне СНГ меры для защиты здоровья людей и поддержки экономики
Врач-инфекционист из Гродно: чувствуем себя уверенно и защищенно
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.