ДОСЬЕ: К 115-летию легенды белорусской сцены Стефании Станюты

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения народной артистки Беларуси и СССР Стефании Станюты. Творческая биография артистки - целая эпоха в истории белорусского театрального искусства. Стефания Михайловна долго и благородно служила родному Купаловскому театру, заслужив большую любовь и благодарность многих поколений зрителей.

Стефания Станюта в рабочем кабинете, 1984 год. Фото из архива

Стефания Станюта - коренная минчанка. Родилась 13 мая 1905 года в семье известного белорусского художника Михаила Петровича Станюты. Одной из самых лучших его работ является портрет его дочери, актрисы Стефании, который хранится в Национальном художественном музее Беларуси. Именно отец первым заметил в девочке талант перевоплощения. Юная Станюта была пластичная, с отличным музыкальным слухом, очень любила танцевать.

Стефания училась в церковно-приходской школе, затем в Минской женской правительственной гимназии. С 1918 года она работала статисткой, хористкой и танцовщицей в Первом товариществе белорусской драмы и комедии Флориана Ждановича, на основе творческого коллектива которого в 1920 году был образован Первый Белорусский государственный театр (сегодня - Национальный академический театр имени Янки Купалы), где Стефания продолжала играть.

В 1921 году в числе способной молодежи Станюту направили на учебу в Белорусскую драматическую студию, которая была организована при Московском художественном академическом театре. Тогда же начинающая артистка сыграла Венеру в народной драме "Царь Максимилиан", Титанию в спектакле "Сон в летнюю ночь", Агаву в "Вакханках" Еврипида. Этими спектаклями открылся в Витебске Второй Белорусский государственный театр, куда вместе с выпускниками студии в 1926 году попала и Станюта. Здесь она работала пять лет. За это время молодая актриса сыграла темпераментную Психею ("Эрос и Психея"), живую, оптимистичную Манюню ("Около террасы"), а также первые комедийные роли.

В годы учебы в Москве Стефания влюбилась в актера из этой же студии, где играла сама, Василия Роговенко. Пара поженилась. Дирекция выделила молодоженам по 10 рублей. На эти деньги Стефания купила себе туфли-лодочки и фильдеперсовые чулки - в них и репетировала. Молодые вместе играли в спектакле "Царь Максимилиан". Увы, их брак продлился недолго.

В 1931 году Станюта пришла в труппу Первого Белорусского государственного театра. В то время на его сцене играли такие именитые артисты, как Владимир Крылович, Владимир Владомирский, Глеб Глебов, Борис Платонов, Флориан Жданович, Ольга Галина, Лидия Ржецкая, Вера Пола и другие. В этой актерской семье Станюта заняла свое почетное место и проработала почти 70 лет. Ее полюбили в театре за яркий талант, большую человеческую красоту, скромность и добросовестное отношение к работе, а также за то, что она была очень светлым человеком.

Стефания Станюта в роли Мод в спектакле драматического театра имени Янки Купалы "Гарольд и Мод", 1994 год. Фото из архива

В 1934 году Стефания Станюта снова вышла замуж - за офицера Александра Кручинского. В 1936 году у них родился сын Александр, который стал ученым, доктором наук, литературоведом. Необыкновенно любил мать, был очень на нее похож.

Когда началась война, театр Янки Купалы был на гастролях в Одессе. В Минске у Стефании Станюты осталась семья, но театр еще долго находился в Одессе, где актриса была начальником группы самозащиты. Из Украины артистов эвакуировали в сибирский Томск. Там они с успехом играли "Павлинку" и "Примаки" Янки Купалы. В те времена Стефания часто выступала в госпиталях перед ранеными, вела театральный кружок с выздоравливающими бойцами.

Актерская судьба Станюты сложилась чрезвычайно удачно, и за долгую жизнь на сцене Купаловского театра она создала целую галерею женских образов. Среди них - Глафира в спектакле "Волки и овцы", Дуэнья в "Дне чудесных обманов", Марыля в "Разоренном гнезде". Ее Мод в "Гарольде и Моде" - настоящее воплощение любви и жажды жизни. Смелая, обаятельная и интеллигентная, она излучала энергию солнца, света и красоты, учила любить жизнь и не бояться стареть. Сама актриса часто утверждала, что нет старости там, где господствует молодость сердца и души.

К числу значительных работ последних лет Станюты относится роль Арины Родионовны в "Верочке" Андрея Макаенка. В этом образе много неповторимых цветов и нюансов, запоминающихся актерских деталей. Эта роль исполнялась Станютой с особенной любовью и вдохновением. В ней актриса смогла передать настоящую народность женского характера, его духовность и красоту. Замечательно играла она также старую ключницу Михеевну в спектакле "Последняя жертва".

У Станюты было много интересных ролей, но настоящая слава пришла к ней поздно, когда она играла уже пожилых женщин и бабушек. Причем актриса умела быть одинаково органичной в ролях изможденных крестьянок и элегантных светских женщин. И даже маленький эпизод Станюта делала истинным сценическим шедевром. Актриса всегда была предана театру, она выходила на сцену даже после 90 лет.

Имя Стефании Станюты связано не только со сценой Купаловского театра. Отдельной страницей ее творчества является кино, она плодотворно сотрудничала с радиотеатром и телевидением. На творческом счету талантливой актрисы более 60 ролей в кино и на телевидении. Она снималась в таких фильмах, как "Люди на болоте" режиссера Виктора Турова, любимом многими фильме "Белые Росы" Игоря Добролюбова, телефильмах "Мы - парни живучие", "Время выбрало нас". А главный фильм актрисы, который сделал ее звездой, - "Прощание" по повести "Прощание с Матерой" Валентина Распутина, где она сыграла роль Дарьи. Матера - это деревня на острове, который из-за строительства гидроэлектростанции должен быть затоплен. Это трагедия для сельских жителей, которые вынуждены сжигать свои дома и оставить под водой родные могилы. Дарья, перед тем как дом ее будет сожжен, чисто моет хату, белит печь, украшает горницу цветами. Момент, когда она смотрит на свой горящий дом, забыть невозможно. Фильм показывали во многих странах, и везде реакция зрителей была восторженной.

Творчеству Станюты свойственны глубокое проникновение в психологию образа, эмоциональность, выразительность слова, жеста, мимики, яркая комедийность, умелое использование иронии и гротеска. Стефания Станюта создала ряд народных характеров, в которых подчеркнула мудрость, активную жизненную позицию, связь с землей, душевную щедрость и человечность. Ее роли были разными, но неизменно гениальными.

Мемориальная доска Стефании Станюты. Фото из архива

Стефания Михайловна была удостоена самых высоких званий: народная артистка Беларуси, народная артистка Советского Союза, академик Международной академии театра. Первый приз "Хрустальная Павлинка" был присужден именно ей. Она - лауреат Государственной премии Беларуси, награждена медалью Франциска Скорины, орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и "Дружбы народов". Ее называли живой легендой, талисманом Купаловского театра. При всем этом сама Стефания Станюта была невероятно скромным и застенчивым человеком.

В одном из своих интервью русский театральный критик Александр Кугель писал о Стефании Михайловне: "Есть люди, красивые люди, которые, чем старше, тем становятся красивее. Таковы люди с интеллектуальной складкой. И в этих чертах, освященных светом мысли и пережитых интеллектуальных страданий, все больше и больше сказывается прелесть духовного прозрения".

У актрисы было увлечение: где бы она ни была, она собирала желуди, ягоды рябины, шиповника, семена экзотических фруктов, добавляла к ним фасоль, кукурузу и мастерила из всего этого украшения, которыми щедро одаривала своих друзей и знакомых.

Умерла Стефания Михайловна в 2000 году. Она очень достойно прожила свою жизнь. Была не только талантливой актрисой, но и добрым, очень отзывчивым человеком. Гордилась сыном, любила невестку и внука, успела порадоваться рождению правнучки Мелитины, вот только ее спортивные успехи Стефания уже не застала.

Сын Стефании Станюты Александр издал книгу воспоминаний о матери. Первая вышла в 1994 году, а дополненный вариант, "Жизнь актрисы", в 2001 году. К 105-летию со дня рождения актрисы Александр Станюта издал роман "Городские сны".

В память о выдающейся актрисе в 2003 году на доме №19 по проспекту Независимости в Минске была установлена мемориальная доска Стефании Станюты, а в ноябре того же года - памятник на Восточном (Московском) кладбище. Министерство связи и информатизации Беларуси в 2005 году ввело в почтовое обращение марку "100 лет со дня рождения С.М.Станюты". К 100-летию актрисы был выпущен памятный буклет.-0-