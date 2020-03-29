ДОСЬЕ: К 120-летию классика белорусского кинематографа Владимира Корш-Саблина

В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Владимира Корш-Саблина - выдающегося кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств, народного артиста Беларуси и СССР. Корш-Саблина называют классиком белорусского художественного кинематографа и одним из его основоположников.

Родился будущий кинорежиссер 29 марта 1900 года в Москве в семье издателя Владимира Саблина. Его дедом был известный театральный деятель Федор Адамович Корш - владелец частного театра (Московский драматический театр Корша). Окончив реальное училище, Владимир Корш-Саблин собирался работать в театре деда и пересмотрел весь его репертуар.

Но началась гражданская война, и 18-летний юноша пошел добровольцем в Красную Армию. Служил в кавалерии помощником и адъютантом командира полка. Участвовал в штурме Перекопа. После войны молодой актер работал в театрах Симферополя, Мелитополя, Казани. В качестве творческого псевдонима использовал фамилию деда. Только в 30-е годы прошедшего столетия Владимир начал подписываться Корш-Саблиным.

В 1923 году в Одессе он был приглашен в качестве военного консультанта на съемки фильма, посвященного событиям гражданской войны. Тогда и началось его увлечение кинематографом.

В Беларусь его привели определенные обстоятельства жизни - он был знаком с Юрием Таричем, который уже в то время работал на разных кинофабриках Москвы. Корш-Саблин, переполненный впечатлениями от участия в гражданской войне, понял, что передать всю палитру своих чувств может только через динамику кино. Он начал работать у Тарича помощником режиссера. Представители того поколения не имели специальной киноподготовки, и процесс обучения происходил непосредственно на съемочной площадке.

Это было время создания белорусского кинематографа. Первый национальный игровой фильм "Лесная быль" по повести Михася Чарота поручили ставить Юрию Таричу. В качестве ассистентов он пригласил двух молодых людей - Ивана Пырьева и Владимира Корш-Саблина. Под руководством Тарича на протяжении 1925-1929 годов Корш-Саблин как ассистент режиссера и актер участвовал также в создании фильмов "Крылья холопа", "Первые огни".

С этого времени Корш-Саблин навсегда связал свою судьбу с белорусским кинематографом. В 1929 году он приступил к созданию своей первой самостоятельной киноленты "В огне рожденная", посвященной 10-летию БССР. Ему посчастливилось выпустить на экраны первый звуковой фильм белорусского кино "Первый взвод", основное содержание которого - путь в революцию одного из взводов Западного фронта. Созданный в 1933 году, он вошел в золотой фонд советского кино как произведение, в котором ярко и убедительно показано формирование революционной сознательности солдат в период империалистической войны.

Историко-революционная проблематика была особенно близкой для Корш-Саблина. Она нашла продолжение в его художественных фильмах "Огненные годы", "Константин Заслонов", "Красные листья", "Запомним этот день". Все эти фильмы объединяют вера в революцию, верность героев выбранному пути. Завершилось историко-революционное и героико-патриотическое направление творчества Корш-Саблина кинолентой "Крушение империи" - о событиях Февральской революции 1917 года.

Большим успехом пользовались у зрителей разных поколений лирические комедии Владимира Корш-Саблина "Искатели счастья" и "Моя любовь". Музыку к ним писал Исаак Дунаевский, с которым режиссер начал работать, еще создавая фильм "Первый взвод". Это были жизнерадостные фильмы, которые необходимо рассматривать в контексте времени, когда они появились.

Пережив трагедию - похоронив единственную дочь в однолетнем возрасте, Корш-Саблин хотел ставить жизнерадостные фильмы. Сценарий одного из них назывался "Коваль-Вернидуб", и фильм замышлялся цветным, что само по себе было очень важным, поскольку в довоенном белорусском кино картины в цвете не снимались.

В годы Великой Отечественной войны Владимир Корш-Саблин в условиях блокады в Ленинграде готовился к постановке фильма-сказки "Коваль Вернидуб", а после эвакуации из Ленинграда в Алматы руководил группой фронтовых операторов, которые в 1944 году сняли документальный фильм "Освобождение Советской Белоруссии", положивший начало кинолетописи мужества и героизма белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, а также "Белорусский киноконцерт" ("Живи, родная Беларусь!").

После войны Корш-Саблин создал фильм о возрождении деревни "Новый дом", идиллическую киноповесть "Посеяли девушки лен", осуществил экранизацию пьес Кондрата Крапивы "Поют жаворонки" и "Кто смеется последним". По трилогии Якуба Коласа "На росстанях" снял фильм "Первые испытания".

Одной из кинематографических удач режиссера стал фильм о первых шагах советской дипломатии на международной арене "Москва-Генуя", получивший премию на Всесоюзном кинофестивале и Государственную премию Беларуси.

Корш-Саблин знал и высоко ценил литературное слово. Исследование жизни и человеческих характеров он начинал со сценария. Чувствуя почтение режиссера к писательской деятельности, с Корш-Саблиным искренне дружили Анатолий Вольный, Рыгор Кобец, Аркадий Мовзон, Кондрат Крапива, Аркадий Кулешов, Максим Лужанин, которые охотно включались в процесс создания фильмов, входили в состав съемочных групп. Корш-Саблин гордился, что поддерживал творческие контакты с Бабочкиным и Дунаевским, Таричем и Садковичем.

Много внимания уделял Владимир Владимирович творческим делам киностудии "Беларусьфильм", художественным руководителем которой был в 1945-1960 и 1969-1974 годах, а также Союзу кинематографистов Беларуси, который возглавлял с 1957 по 1974 год. Он положительно относился к тому, что на "Беларусьфильм" стали привлекать молодых кинематографистов.

Корш-Саблин не был приятным для всех, так как имел довольно крутой нрав. Некоторые коллеги даже жаловались, что он их подавляет. А режиссер на это отвечал: "Обижается тот, кто бездарный, а талантливым я не препятствую". Владимир Корш-Саблин был не только прекрасным режиссером, но и выдающимся организатором, хорошо знающим кинопроцесс.

В личной жизни кинорежиссера рядом была прекрасная женщина - Надежда Владимировна Бриллиантщикова, которая раньше была женой Зощенко. И когда у нее спросили, как это Корш-Саблину удалось переманить ее от Зощенко, Надежда Владимировна ответила: "Все юмористы, в том числе и Зощенко, в жизни очень грустные люди". А Владимир Владимирович был статным, веселым и красивым мужчиной с выразительным греческим профилем.

Когда Корш-Саблин был уже признанным кинорежиссером и имел кинопроизведения, которыми можно было гордиться, в одном из интервью он сказал: "Жаль, что я не поставил настоящей выдающейся картины. Может, потому, что таланта не хватило".

За свою творческую жизнь Владимир Корш-Саблин получил все возможные звания, титулы, награды в своей области и навсегда вошел в историю белорусского киноискусства. Он лауреат Государственной премии Беларуси и Государственной премии СССР, награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, орденом Почета и многими медалями.

Умер Владимир Корш-Саблин в 1974 году. Похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске. Его имя присвоено одной из минских улиц. На доме, в котором жил талантливый кинорежиссер, и на здании киностудии "Беларусьфильм" установлены мемориальные доски в его честь. Владимиру Владимировичу посвящены документальные фильмы "Полвека в кино", "Фильм, длиною в полвека" и телефильм "Вместе с ним".-0-